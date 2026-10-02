Ваши данные уже в Сети: как не дать мошенникам ими воспользоваться

Эксперты Women in Tech Kazakhstan и Евразийского банка на встрече в Астане рассказали, как меняются цифровые угрозы, какие данные мы сами раскрываем мошенникам и какие привычки помогают защитить себя и близких, передает корреспондент Zakon.kz.

Телефон давно перестал быть просто средством связи. В нем банковские приложения, рабочая переписка, фотографии детей, документы, маршруты поездок и десятки аккаунтов. Чем больше повседневной жизни переходит в смартфон, тем больше возможностей получают и мошенники. При этом современные атаки все чаще направлены не столько на технологии, сколько на самого человека – его доверие, страх и привычку действовать в спешке.

О том, как распознавать такие угрозы и защищать себя, говорили на встрече Women in Tech Kazakhstan в Астане. Одной из центральных тем стал образовательный проект "Аман Бол. Цифровая безопасность для женщин", который реализуется при поддержке Евразийского банка.

Фото: Евразийский банк

"Цифровая безопасность сегодня начинается с повседневных решений: какую информацию мы передаем, какие ссылки открываем, как защищаем свои аккаунты и деньги. Наша задача – дать женщинам практические инструменты, которые помогают чувствовать себя увереннее в цифровой среде", – отметила Head of Women in Tech in Astana Мадина Искакова.

"Аман Бол" включает десять бесплатных практических уроков. В них разбираются защита персональных данных, финансовое мошенничество, цифровой след, дипфейки и безопасное использование онлайн-сервисов.

Когда мошенники атакуют не банк, а человека

Фото: Евразийский банк

Начальник отдела обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Евразийского банка Наталья Ван рассказала, что вместо одного звонка мошенники могут выстраивать целый сценарий с несколькими действующими лицами.

"Если раньше была классическая схема, когда вам звонили и выманивали код, то сейчас это такой многоуровневый спектакль, который разыгрывается в течение более длительного времени", – объяснила она.

"По сути, они взламывают доверие людей, играют на спешке, тревоге и страхе", – подчеркнула Наталья Ван.

Если человек почувствовал, что мог передать мошенникам данные, эксперт советует не ждать развития событий: сменить пароли и коды доступа к банковским приложениям, проверить счета и установить дополнительные ограничения. Для пожилых родственников можно заранее подключить добровольный отказ от получения банковских займов – "Стоп-кредит".

Информационную безопасность нельзя оставлять "на потом"

Фото: Евразийский банк

Отдельный уровень риска возникает в бизнесе. CEO и сооснователь Silkware Group Гульнур Шажалиева рассказала, что за 18 лет работы с информационными системами неоднократно наблюдала одну и ту же проблему: требования информационной безопасности начинают воспринимать всерьез уже на финальном этапе разработки.

По ее словам, высокий уровень защиты не обязательно означает огромные расходы. Небольшим компаниям важно прежде всего правильно выстраивать процессы: разделять тестовую и рабочую среды, не использовать одинаковые пароли, разграничивать административный доступ и контролировать работу с данными.

Цифровой след может рассказать о нас больше, чем кажется

Еще одна зона риска – социальные сети. Управляющий директор Astana Hub и Female Founders Stream Lead Рината Илюбаева обратила внимание, что развитие искусственного интеллекта значительно упростило создание цифровых копий человека.

"Я, если захочу сейчас вас найти, то сделаю это за 10 минут. Я посмотрю, какая школа на фотографии, какой логотип находится у ребенка на одежде", – привела пример Рината.

Фотография автомобиля может показать его номер, снимок ребенка – школу или детский сад, а регулярные сторис позволяют восстановить маршрут человека.

Поэтому эксперт советует не публиковать местоположение в реальном времени, внимательнее смотреть на фон фотографий, скрывать номера автомобилей и не раскрывать без необходимости информацию о детях.

Она выделила еще один простой принцип, который работает и против финансового мошенничества. Если собеседник торопит, пугает или требует немедленно выполнить какое-либо действие, стоит остановиться хотя бы на 10-20 секунд.

"За это время ничего с вашими деньгами не произойдет. Зато ваша голова придет в порядок, вы немножко успокоитесь, тревога стихнет", – отметила Рината.

Фото: Евразийский банк

Знания, которыми нужно делиться

Евразийский банк поддерживает проект как часть работы по повышению цифровой грамотности. Ранее банк также проводил образовательные мероприятия по противодействию мошенничеству и обучал сотрудников распознавать ситуации, когда клиент может находиться под давлением злоумышленников.

Не случайно основной аудиторией проекта стали женщины. Как отмечали участницы дискуссии, именно они часто оказываются теми, кто передает знания о цифровой безопасности дальше – детям, родителям и другим близким.

"Получили информацию – передайте всем близким. Таким образом вы тренируете насмотренность своего близкого окружения. И завтра его будет тяжелее обмануть", – резюмировала Рината Илюбаева.

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