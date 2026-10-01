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Ортопед рассказал, как справиться с плоскостопием у детей

Ребенок, плоскостопие, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 04:25 Фото: pexels
Ортопед-травматолог Сергей Дедов заявил, что у детей чаще выявляют плоскостопие, но существует несколько способов скорректировать состояние, сообщает Zakon.kz.

Плоскостопие может быть связано с быстрым ростом, при котором кости иногда опережают в развитии мышцы и связки. Об этом врач рассказал "Газете.Ru".

Специалист выделил два основных вида плоскостопия – продольное и поперечное.

В первом случае стопа становится более плоской по всей длине, во втором расширяется ее передняя часть.

По словам Сергея Дедова, заниматься коррекцией лучше начинать в возрасте четырех-пяти лет, пока стопа еще формируется. В этом могут помочь обувь с жестким задником и ортопедические стельки – готовые или изготовленные индивидуально.

При своевременной коррекции проблему можно решить примерно к 10 годам. Если плоскостопие сохраняется в подростковом возрасте, иногда требуется операция. При этом хирургическое вмешательство при продольном плоскостопии может быть травматичным.

После 40 лет изменить сформированную стопу значительно сложнее. В этом возрасте основная задача – снизить нагрузку, уменьшить боль и усталость. Для этого используют ортопедические стельки, однако они не исправляют плоскостопие.

Врач также рекомендовал мужчинам выбирать классические туфли с каблуком около 1,5 см, а женщинам – кроссовки. Кеды и слипоны на тонкой плоской подошве, по его мнению, лучше не носить постоянно, поскольку они могут способствовать появлению боли и усталости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

В Казахстане обновили стандарт оказания медицинской помощи детям и молодежи.

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Камила Салкымбаева
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