Названы знаки зодиака, которым начнет везти, начиная с сегодняшнего дня и до 11 октября

В период с настоящего момента до 11 ноября 2026 года три знака зодиака будут находить удачу повсюду, куда бы ни пошли. Такой образ мышления притягивает удачу к ним на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, новолуние в Весах наступит 10 октября, принося с собой мощное новое начало в вашей жизни. Прежде чем предпринимать действия, обдумайте, чего вы хотите.

Стрелец

В этой жизни вам суждено пережить прекрасные и невероятные приключения. Но этого не произойдет, если вы будете продолжать сомневаться в себе. На этой неделе, куда бы вы ни посмотрели, вы увидите доказательства того, насколько вы способны. Это придаст вам уверенности, необходимой для достижения всех ваших мечтаний. Вы больше не позволите прошлому определять вашу жизнь. Теперь вы обращаете внимание на то, как много в вашей жизни сложилось в вашу пользу.

Водолей

Позвольте себе немного увлечься на этой неделе. Вы заслуживаете того, чтобы мечтать. Не будьте настолько упрямы, чтобы не менять своего мнения или планов. Примите свою спонтанность, чтобы получить максимум от новолуния в Весах 10 октября. Это новолуние принесет удачу и поможет вам по-настоящему наслаждаться жизнью. Не нужно спешить. Эта неделя дает возможность замедлить темп.

Весы

Желание – это то, что вы загадываете, прежде чем начать его воплощать. Астрологическая энергия этой недели вдохновит вас на то, чтобы вновь обратиться к тому, что вам нравилось в детстве, и таким образом воплотить свои желания в невероятные вещи. Желать того, чего хочешь, – это не наивно. Прислушиваясь к этой части себя и произнося свои желания вслух, вы меняете энергию, которую притягиваете. Именно это помогает почувствовать, что вы можете воплотить любое желание в реальность.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее три знака зодиака узнали дату начала своей мощной новой эры.