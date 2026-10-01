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Советы

Три знака зодиака узнали дату начала своей мощной новой эры

Девушка, стиль, будущее, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 08:28 Фото: magnific
1 октября 2026 года три знака зодиака вступят в новую мощную эру в момент, когда Меркурий соединится с Лилит. Этот транзит быстро активизирует желание начать все заново, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, вот знаки зодиака, которые приступят к реализации изменений, запланированных на прошлый месяц. Они наконец-то готовы использовать всю накопленную энергию.

Овен

Когда Меркурий в четверг соединится с Лилит, вы снова почувствуете себя прежним. Под этим подразумевается счастье и готовность к действию. Что бы вы ни начали в прошлом месяце, это достигло своего пика, и вы чувствуете, что сейчас нужно действовать. 1 октября вы немного смелее, чем обычно, и это замечательно. Теперь у вас хватает смелости довести дела до конца, какими бы сложными они ни казались. Вы рискуете и меняете мир вокруг себя.

Близнецы

Ваш большой шанс настал, и вы знаете, что не хотите его упустить. Сегодня первое число месяца, и вы чувствуете это в самом лучшем смысле. Когда Меркурий соединяется с Лилит, все в вас жаждет движения вперед. Вы хотите перемен, и вы добьетесь их. Больше никакого ожидания и сомнений в себе. Вы осознаете себе, что трансформация, которую вы ждали годами, наконец-то началась.

Рыбы

Первый день месяца предлагает вам заглянуть в будущее и увидеть, что произойдет в ближайшие несколько недель. Кажется, все ваши надежды и мечты сбываются. Вы вступаете в новую мощную эру, и это именно то, чего вы ждали. Вы не хотите упустить эту возможность. На этот раз вы сами создадите ее. Вы нисколько не колеблетесь, когда дело доходит до достижения своих целей. Сейчас вы чувствуете себя сильным и способным. Грядут большие перемены, и все это благодаря вам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны три знака зодиака, которые начнут октябрь на позитивной ноте.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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