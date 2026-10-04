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Пять знаков зодиака обретут желаемое: кто в списке счастливчиков

Девушка, улица, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 08:53 Фото: pexels
Пять знаков зодиака 4 октября 2026 года ждут удача и гармония в отношениях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в воскресенье Солнце в Весах противостоит Сатурну в Овне. Такое положение планет может заставить людей задуматься не только о собственных интересах. Для некоторых знаков это станет поводом для положительных перемен.

Водолей

Вы будете настроены на мир и гармонию. День отлично подойдет для приятного общения, новых идей и дел, которые приносят пользу окружающим. Ваша доброжелательность поможет создать вокруг себя теплую атмосферу.

Скорпион

Скорпионы почувствуют, что напряженный период постепенно остается позади. Вы сможете освободиться от лишних переживаний, восстановить силы и направить энергию на то, что действительно важно. День поможет вернуть внутреннее спокойствие и уверенность.

Телец

Тельцы смогут лучше понять, какие люди и занятия действительно делают их счастливыми. Хороший момент, чтобы уделить больше внимания здоровью, любимым делам и собственным интересам. Освободившееся время и энергия помогут сосредоточиться на приятных переменах.

Овен

Отношения Овнов могут заметно улучшиться. Вы прислушаетесь к партнеру и поймете, что небольшие изменения способны сделать отношения еще гармоничнее. Ваша забота и внимание обязательно будут замечены и помогут стать ближе.

Лев

Львам стоит наслаждаться настоящим и не торопить события. Солнце в Весах поможет найти баланс между мечтами и реальными действиями. Двигайтесь к цели небольшими шагами и доверяйте процессу – терпение поможет добиться желаемого.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, какие три знака зодиака до 11 октября 2026 года будут находить удачу повсюду, куда бы ни пошли.

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Айсулу Омарова
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