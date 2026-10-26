Удача на их стороне: названы знаки зодиака, которым повезет

26 октября 2026 года пять знаков зодиака могут рассчитывать на удачу в финансах, работе и личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот день подтолкнет некоторых представителей зодиакального круга к решительным действиям и откроет новые возможности.

Рак

Ракам стоит обсудить повышение заработной платы, вернуть долг или добиться выгодных условий работы. Смело отстаивайте свои интересы – это может принести результат.

Козерог

Вам поможет поддержка близких. Неожиданное предложение или помощь партнера могут улучшить финансовое положение. Не упускайте перспективные возможности.

Близнецы

Вам пора разобраться с затянувшимися проблемами. Откровенный разговор поможет прояснить ситуацию, а отказ от лишних обязательств принесет облегчение.

Лев

Львам стоит проявить инициативу и поверить в свои силы. Смелый шаг может привлечь внимание нужных людей и приблизить исполнение давней цели.

Скорпион

Вас могут ждать неожиданные новости или встреча с человеком из прошлого. Будьте открыты новым предложениям – среди них может оказаться перспективное.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, астрологи назвали три знака зодиака, у которых начнется мощный и судьбоносный период.