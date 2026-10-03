Косметолог назвала 7 процедур, которые не стала бы делать себе

В современной косметологии постоянно появляются новые способы омоложения, однако далеко не все популярные процедуры подходят для регулярного применения. Косметолог назвала семь методик, от которых сама предпочитает отказываться, сообщает Zakon.kz.

В список вошли агрессивные массажи лица и фейсбилдинг. По словам Натальи Шусель, интенсивное растягивание кожи и разминание мышц не гарантируют лифтинг-эффекта. Также она не рекомендует регулярно делать мощные кислотные пилинги: они могут быть полезны при определенных типах кожи, но проводить их каждую неделю или месяц без показаний не стоит, пишет "Доктор Питер".

С осторожностью косметолог относится к SMAS-лифтингу. После процедуры возможны болезненность, отеки и онемение, а в более редких случаях – повреждение нервов и изменения подкожно-жировой клетчатки. В стоп-лист также попал нитевой лифтинг с насечками: вокруг нитей могут формироваться фиброзные изменения, способные в дальнейшем осложнить хирургическую подтяжку лица.

Еще одна процедура, которую специалист не стала бы делать, – введение постоянных филлеров. Спустя годы они могут вызвать воспаление, образование гранулем и миграцию препарата, а удалить материал бывает сложно. Осторожность требуется и с филлерами на основе гидроксиапатита кальция: в отличие от гиалуроновой кислоты, их нельзя растворить гиалуронидазой.

Замыкают список препараты на основе полимолочной кислоты. Они стимулируют выработку коллагена, но не дают мгновенного результата и не способны сами по себе устранить все возрастные изменения.

При этом косметолог подчеркивает, что ее личный отказ от этих процедур не означает абсолютного запрета. Методики могут применяться по показаниям с учетом состояния кожи и тканей конкретного пациента.

Ранее дерматолог рассказала, как правильно смывать макияж.