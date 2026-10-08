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Советы

Куриные сердечки, которые тают во рту: скорый рецепт с нежным сметанным соусом

Рецепт, куриные сердца, сметана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 03:59 Фото: russianfood
Куриные сердечки – одно из самых простых, но популярных блюд у кулинаров. Чтобы они не получились слишком жесткими или "резиновыми", полезно знать правильный рецепт и время их готовки, сообщает Zakon.kz.

Для того, что обед удался, вот что вам понадобится:

  • Куриные сердечки – 1 кг;
  • Лук – 2 средние луковицы;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Сметана 15–20% – 200-250 г;
  • Вода или бульон – 150-200 мл;
  • Мука – 1-1,5 ст. л.;
  • Растительное масло – 2–3 ст. л.;
  • Соль – по вкусу;
  • Черный перец – по вкусу;
  • Лавровый лист – 1-2 шт.;
  • Свежий укроп или петрушка – по вкусу.

Сметану можно заменить натуральным йогуртом без добавок, но добавлять его при этом следует осторожно, а то соус может свернуться. Вместо воды подойдет куриный или овощной бульон, а муку можно заменить 1 ч. л. крахмала (предварительно разведенного в холодной воде).

Процесс приготовления:

  • Разрежьте сердечки пополам, удалите лишний жир, сосуды и сгустки крови.
  • Хорошо промойте холодной водой и обсушите.
  • Крупные сердечки разрежьте на несколько частей.
  • Разогрейте масло в глубокой сковороде, выложите сердечки небольшими порциями и жарьте 4-5 минут на среднем огне, пока они слегка не подрумянятся.
  • Причем сразу много сердец жарить не стоит, иначе мясо начнет выделять много жидкости и не получит румяную корочку.
  • Нарежьте лук тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.
  • Добавьте овощи к сердечкам и жарьте еще 5-6 минут, пока лук не станет мягким и золотистым.
  • Посыпьте сердечки и овощи мукой, перемешайте и прогрейте около минуты.
  • Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно помешивая.
  • Добавьте соль, черный перец и лавровый лист.
  • Доведите соус до слабого кипения, затем убавьте огонь до минимального.
  • Накройте сковороду крышкой и тушите 25-35 минут, периодически перемешивая и проверяя количество жидкости. Ее должно быть достаточно, но не слишком много, поскольку от этого зависит то, сколько варить куриные сердечки до готовности. В целом они должны стать мягкими и легко прокалываться вилкой.
  • Снимите сковороду с огня на 2-3 минуты.
  • Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
  • Затем верните сковороду на слабый огонь и прогрейте еще 5-7 минут.
  • Не давайте соусу сильно кипеть, чтобы сметана не свернулась.
  • Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте блюду настояться минут 5.
  • Перед подачей посыпьте сердечки свежей зеленью.

Куриные сердечки отлично сочетаются с картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.

Ранее мы предлагали к приготовлению рецепт вяленого мяса на зиму: без духовки и сушилки на 1 кг.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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