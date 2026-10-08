Куриные сердечки, которые тают во рту: скорый рецепт с нежным сметанным соусом
Фото: russianfood
Куриные сердечки – одно из самых простых, но популярных блюд у кулинаров. Чтобы они не получились слишком жесткими или "резиновыми", полезно знать правильный рецепт и время их готовки, сообщает Zakon.kz.
Для того, что обед удался, вот что вам понадобится:
- Куриные сердечки – 1 кг;
- Лук – 2 средние луковицы;
- Морковь – 1 шт.;
- Сметана 15–20% – 200-250 г;
- Вода или бульон – 150-200 мл;
- Мука – 1-1,5 ст. л.;
- Растительное масло – 2–3 ст. л.;
- Соль – по вкусу;
- Черный перец – по вкусу;
- Лавровый лист – 1-2 шт.;
- Свежий укроп или петрушка – по вкусу.
Сметану можно заменить натуральным йогуртом без добавок, но добавлять его при этом следует осторожно, а то соус может свернуться. Вместо воды подойдет куриный или овощной бульон, а муку можно заменить 1 ч. л. крахмала (предварительно разведенного в холодной воде).
Процесс приготовления:
- Разрежьте сердечки пополам, удалите лишний жир, сосуды и сгустки крови.
- Хорошо промойте холодной водой и обсушите.
- Крупные сердечки разрежьте на несколько частей.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде, выложите сердечки небольшими порциями и жарьте 4-5 минут на среднем огне, пока они слегка не подрумянятся.
- Причем сразу много сердец жарить не стоит, иначе мясо начнет выделять много жидкости и не получит румяную корочку.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.
- Добавьте овощи к сердечкам и жарьте еще 5-6 минут, пока лук не станет мягким и золотистым.
- Посыпьте сердечки и овощи мукой, перемешайте и прогрейте около минуты.
- Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно помешивая.
- Добавьте соль, черный перец и лавровый лист.
- Доведите соус до слабого кипения, затем убавьте огонь до минимального.
- Накройте сковороду крышкой и тушите 25-35 минут, периодически перемешивая и проверяя количество жидкости. Ее должно быть достаточно, но не слишком много, поскольку от этого зависит то, сколько варить куриные сердечки до готовности. В целом они должны стать мягкими и легко прокалываться вилкой.
- Снимите сковороду с огня на 2-3 минуты.
- Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
- Затем верните сковороду на слабый огонь и прогрейте еще 5-7 минут.
- Не давайте соусу сильно кипеть, чтобы сметана не свернулась.
- Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте блюду настояться минут 5.
- Перед подачей посыпьте сердечки свежей зеленью.
Куриные сердечки отлично сочетаются с картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.
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