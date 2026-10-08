Куриные сердечки, которые тают во рту: скорый рецепт с нежным сметанным соусом

Куриные сердечки – одно из самых простых, но популярных блюд у кулинаров. Чтобы они не получились слишком жесткими или "резиновыми", полезно знать правильный рецепт и время их готовки, сообщает Zakon.kz.

Для того, что обед удался, вот что вам понадобится:

Куриные сердечки – 1 кг;

Лук – 2 средние луковицы;

Морковь – 1 шт.;

Сметана 15–20% – 200-250 г;

Вода или бульон – 150-200 мл;

Мука – 1-1,5 ст. л.;

Растительное масло – 2–3 ст. л.;

Соль – по вкусу;

Черный перец – по вкусу;

Лавровый лист – 1-2 шт.;

Свежий укроп или петрушка – по вкусу.

Сметану можно заменить натуральным йогуртом без добавок, но добавлять его при этом следует осторожно, а то соус может свернуться. Вместо воды подойдет куриный или овощной бульон, а муку можно заменить 1 ч. л. крахмала (предварительно разведенного в холодной воде).

Процесс приготовления:

Разрежьте сердечки пополам, удалите лишний жир, сосуды и сгустки крови.

сердечки пополам, лишний жир, сосуды и сгустки крови. Хорошо промойте холодной водой и обсушите.

холодной водой и обсушите. Крупные сердечки разрежьте на несколько частей.

на несколько частей. Разогрейте масло в глубокой сковороде, выложите сердечки небольшими порциями и жарьте 4-5 минут на среднем огне, пока они слегка не подрумянятся.

масло в глубокой сковороде, сердечки небольшими порциями и 4-5 минут на среднем огне, пока они слегка не подрумянятся. Причем сразу много сердец жарить не стоит , иначе мясо начнет выделять много жидкости и не получит румяную корочку.

, иначе мясо начнет выделять много жидкости и не получит румяную корочку. Нарежьте лук тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.

лук тонкими полукольцами, морковь на крупной терке или нарежьте соломкой. Добавьте овощи к сердечкам и жарьте еще 5-6 минут, пока лук не станет мягким и золотистым.

овощи к сердечкам и жарьте еще 5-6 минут, пока лук не станет мягким и золотистым. Посыпьте сердечки и овощи мукой, перемешайте и прогрейте около минуты.

сердечки и овощи мукой, и около минуты. Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно помешивая.

горячую воду или бульон, постоянно помешивая. Добавьте соль, черный перец и лавровый лист.

соль, черный перец и лавровый лист. Доведите соус до слабого кипения, затем убавьте огонь до минимального.

соус до слабого кипения, затем огонь до минимального. Накройте сковороду крышкой и тушите 25-35 минут, периодически перемешивая и проверяя количество жидкости. Ее должно быть достаточно, но не слишком много, поскольку от этого зависит то, сколько варить куриные сердечки до готовности. В целом они должны стать мягкими и легко прокалываться вилкой.

сковороду крышкой и 25-35 минут, периодически перемешивая и проверяя количество жидкости. Снимите сковороду с огня на 2-3 минуты.

сковороду с огня на 2-3 минуты. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.

сметану и хорошо перемешайте. Затем верните сковороду на слабый огонь и прогрейте еще 5-7 минут.

сковороду на слабый огонь и еще 5-7 минут. Не давайте соусу сильно кипеть, чтобы сметана не свернулась.

Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте блюду настояться минут 5.

огонь, сковороду крышкой и дайте блюду настояться минут 5. Перед подачей посыпьте сердечки свежей зеленью.

Куриные сердечки отлично сочетаются с картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.

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