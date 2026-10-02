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Легендарные голубцы из кабачков, рецепт который обожают миллионы

Голубцы, рецепт, блюдо, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 03:59 Фото: magnific
Кабачки жарят, запекают, маринуют, добавляют в салаты, а еще из них можно сделать голубцы с вкусной начинкой в духовке или на сковороде, сообщает Zakon.kz.

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не любит капусту в голубцах или хочет попробовать что-то новое. Блюдо получается сытным, вкусным и полезным.

Ингредиенты:

  • 3 кабачка;
  • 250 гр мясного фарша;
  • 100 гр риса;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 ч.л соли;
  • 0,5 ч.л перца;
  • 2 ст.л сметаны;
  • 2 ст.л томатной пасты;
  • 1 ч.л хмели-сунели;
  • 100 мл воды.

Процесс приготовления:

  • Сначала нужно подготовить лук – очистить, промыть и нарезать мелким кубиком.
  • Выложить его в миску, добавить фарш, соль и перец.
  • Рис промыть, выложить к другим ингредиентам, все еще раз перемешать.
  • Кабачки вымыть, нарезать тонкими пластинами с помощью ножа или слайсера.
  • Пересыпать их солью, переложить в дуршлаг.
  • Обрезки кабачков измельчить ножом и добавить в фарш.
  • Каждый слайс кабачка выложить на доску, взять небольшое количество начинки, сформировать из него котлету, разместить на краю кабачка.
  • Свернуть пластину рулетиком, так поступить со всеми слайсами.
  • Выложить их на сковороду швом вниз, приготовить соус, смешав томатную пасту, сметану, хмели-сунели и воду.
  • Залить соусом кабачковые голубцы.
  • Поставить сковороду на максимальный огонь и дождаться, пока соус закипит.
  • Потом нагрев уменьшить, готовить голубцы из кабачков в томатном соусе 45 минут.
  • Затем отключить огонь и оставить блюдо под крышкой на 10 минут.

Также можно приготовить голубцы из кабачков в духовке с сыром

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 700 гр мясного фарша;
  • 100 гр риса;
  • 1 помидор;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2-3 веточки петрушки;
  • перец, соль;
  • 200 гр сметаны;
  • 2 ст.л томатной пасты или кетчупа;
  • 100 гр твердого сыра;
  • 100 мл воды.

Процесс приготовления:

  • Кабачки промыть, нарезать слайсами, засыпать солью и оставить на 15 минут, чтобы накопившаяся жидкость стекла.
  • В это время приготовить начинку – смешать промытый рис, фарш, измельченные обрезки кабачков, помидор, зубчики чеснока, рубленую петрушку, соль и перец.
  • Перемешать все до однородной консистенции.
  • На каждый слайс из кабачка выложить немного начинки, свернуть рулетом. Так поступить со всеми кусочками.
  • Форму для запекания застелить фольгой, разместить на ней голубцы.
  • Приготовить соус – смешать сметану с томатной пастой и специями, залить рулетики.
  • Запекать голубцы из кабачков с фаршем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Достать кабачки, посыпать тертым сыром, снова отправить в духовку на 10 минут.

Ранее мы рекомендовали приготовить пирожные без выпечки за 10 минут: приготовятся, пока остывает чайник.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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