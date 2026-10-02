Легендарные голубцы из кабачков, рецепт который обожают миллионы

Кабачки жарят, запекают, маринуют, добавляют в салаты, а еще из них можно сделать голубцы с вкусной начинкой в духовке или на сковороде, сообщает Zakon.kz.

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не любит капусту в голубцах или хочет попробовать что-то новое. Блюдо получается сытным, вкусным и полезным.

Ингредиенты:

3 кабачка;

250 гр мясного фарша;

100 гр риса;

1 репчатый лук;

1 ч.л соли;

0,5 ч.л перца;

2 ст.л сметаны;

2 ст.л томатной пасты;

1 ч.л хмели-сунели;

100 мл воды.

Процесс приготовления:

Сначала нужно подготовить лук – очистить, промыть и нарезать мелким кубиком.

лук – очистить, промыть и нарезать мелким кубиком. Выложить его в миску, добавить фарш, соль и перец.

его в миску, добавить фарш, соль и перец. Рис промыть , выложить к другим ингредиентам, все еще раз перемешать.

, выложить к другим ингредиентам, все еще раз перемешать. Кабачки вымыть , нарезать тонкими пластинами с помощью ножа или слайсера.

, тонкими пластинами с помощью ножа или слайсера. Пересыпать их солью, переложить в дуршлаг.

их солью, переложить в дуршлаг. Обрезки кабачков измельчить ножом и добавить в фарш.

ножом и добавить в фарш. Каждый слайс кабачка выложить на доску, взять небольшое количество начинки, сформировать из него котлету, разместить на краю кабачка.

на доску, взять небольшое количество начинки, из него котлету, на краю кабачка. Свернуть пластину рулетиком, так поступить со всеми слайсами.

пластину рулетиком, так поступить со всеми слайсами. Выложить их на сковороду швом вниз, приготовить соус, смешав томатную пасту, сметану, хмели-сунели и воду.

их на сковороду швом вниз, соус, смешав томатную пасту, сметану, хмели-сунели и воду. Залить соусом кабачковые голубцы.

соусом кабачковые голубцы. Поставить сковороду на максимальный огонь и дождаться , пока соус закипит.

сковороду на максимальный огонь и , пока соус закипит. Потом нагрев уменьшить , готовить голубцы из кабачков в томатном соусе 45 минут.

, готовить голубцы из кабачков в томатном соусе 45 минут. Затем отключить огонь и оставить блюдо под крышкой на 10 минут.

Также можно приготовить голубцы из кабачков в духовке с сыром

Ингредиенты:

2 кабачка;

700 гр мясного фарша;

100 гр риса;

1 помидор;

2 зубчика чеснока;

2-3 веточки петрушки;

перец, соль;

200 гр сметаны;

2 ст.л томатной пасты или кетчупа;

100 гр твердого сыра;

100 мл воды.

Процесс приготовления:

Кабачки промыть , нарезать слайсами, засыпать солью и оставить на 15 минут, чтобы накопившаяся жидкость стекла.

, нарезать слайсами, солью и оставить на 15 минут, чтобы накопившаяся жидкость стекла. В это время приготовить начинку – смешать промытый рис, фарш, измельченные обрезки кабачков, помидор, зубчики чеснока, рубленую петрушку, соль и перец.

начинку – смешать промытый рис, фарш, измельченные обрезки кабачков, помидор, зубчики чеснока, рубленую петрушку, соль и перец. Перемешать все до однородной консистенции.

все до однородной консистенции. На каждый слайс из кабачка выложить немного начинки, свернуть рулетом. Так поступить со всеми кусочками.

немного начинки, свернуть рулетом. Так поступить со всеми кусочками. Форму для запекания застелить фольгой, разместить на ней голубцы.

фольгой, разместить на ней голубцы. Приготовить соус – смешать сметану с томатной пастой и специями, залить рулетики.

соус – смешать сметану с томатной пастой и специями, залить рулетики. Запекать голубцы из кабачков с фаршем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Достать кабачки, посыпать тертым сыром, снова отправить в духовку на 10 минут .

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