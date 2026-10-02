Легендарные голубцы из кабачков, рецепт который обожают миллионы
Фото: magnific
Кабачки жарят, запекают, маринуют, добавляют в салаты, а еще из них можно сделать голубцы с вкусной начинкой в духовке или на сковороде, сообщает Zakon.kz.
Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не любит капусту в голубцах или хочет попробовать что-то новое. Блюдо получается сытным, вкусным и полезным.
Ингредиенты:
- 3 кабачка;
- 250 гр мясного фарша;
- 100 гр риса;
- 1 репчатый лук;
- 1 ч.л соли;
- 0,5 ч.л перца;
- 2 ст.л сметаны;
- 2 ст.л томатной пасты;
- 1 ч.л хмели-сунели;
- 100 мл воды.
Процесс приготовления:
- Сначала нужно подготовить лук – очистить, промыть и нарезать мелким кубиком.
- Выложить его в миску, добавить фарш, соль и перец.
- Рис промыть, выложить к другим ингредиентам, все еще раз перемешать.
- Кабачки вымыть, нарезать тонкими пластинами с помощью ножа или слайсера.
- Пересыпать их солью, переложить в дуршлаг.
- Обрезки кабачков измельчить ножом и добавить в фарш.
- Каждый слайс кабачка выложить на доску, взять небольшое количество начинки, сформировать из него котлету, разместить на краю кабачка.
- Свернуть пластину рулетиком, так поступить со всеми слайсами.
- Выложить их на сковороду швом вниз, приготовить соус, смешав томатную пасту, сметану, хмели-сунели и воду.
- Залить соусом кабачковые голубцы.
- Поставить сковороду на максимальный огонь и дождаться, пока соус закипит.
- Потом нагрев уменьшить, готовить голубцы из кабачков в томатном соусе 45 минут.
- Затем отключить огонь и оставить блюдо под крышкой на 10 минут.
Также можно приготовить голубцы из кабачков в духовке с сыром
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 700 гр мясного фарша;
- 100 гр риса;
- 1 помидор;
- 2 зубчика чеснока;
- 2-3 веточки петрушки;
- перец, соль;
- 200 гр сметаны;
- 2 ст.л томатной пасты или кетчупа;
- 100 гр твердого сыра;
- 100 мл воды.
Процесс приготовления:
- Кабачки промыть, нарезать слайсами, засыпать солью и оставить на 15 минут, чтобы накопившаяся жидкость стекла.
- В это время приготовить начинку – смешать промытый рис, фарш, измельченные обрезки кабачков, помидор, зубчики чеснока, рубленую петрушку, соль и перец.
- Перемешать все до однородной консистенции.
- На каждый слайс из кабачка выложить немного начинки, свернуть рулетом. Так поступить со всеми кусочками.
- Форму для запекания застелить фольгой, разместить на ней голубцы.
- Приготовить соус – смешать сметану с томатной пастой и специями, залить рулетики.
- Запекать голубцы из кабачков с фаршем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Достать кабачки, посыпать тертым сыром, снова отправить в духовку на 10 минут.
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