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Названы знаки зодиака, которые скоро окажутся в нужное время в нужном месте

Девушка, офис, ноутбук, часы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 05:34 Фото: magnific
5 октября некоторые знаки зодиака прибудут в нужное место в нужное время. Поскольку число 10 символизирует проявление нового, а число 5 – заметные перемены, этот день обещает большие прорывы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, пока убывающая луна находится в энергии Льва, эти астрологические знаки будут в центре внимания.

Стрелец

Вам суждено получить новый опыт. Вы любите впитывать информацию, как губка, и становиться мудрее благодаря приобретенным знаниям. 5 октября преподнесет сюрпризы. Сегодня для вас открываются астрологические ворота к оптимистичному движению вперед, которое направит вас в новое русло. Это ваш момент. Воспользуйтесь им.

Овен

У вас давно было предчувствие, что пора что-то менять. В понедельник Луна будет находиться в одном из ваших огненных знаков, так что нет ничего невозможного. 5 октября вы сосредоточитесь на том, что действительно важно. Нет сомнений в том, сможете ли вы это сделать. Если вы думаете, что сможете, то точно сможете.

Рак

Находясь под влиянием Луны, вы излучаете внутреннее сияние. Хотя вы и яркая личность, вы склонны избегать внимания. Убывающая луна в понедельник возьмет вас за руку и выведет на передний план, чтобы вас увидели и оценили такими, какие вы есть, люди, которые вас любят. 5 октября вы поймете, насколько вас ценят, и это само по себе станет для вас переменой.

Близнецы

Готовы ли вы к чуду? 5 октября убывающая луна в знаке Льва предоставляет вам возможность изменить направление в более благоприятную сторону. Это происходит благодаря вашим надежным связям, которые приводят к новым знакомствам и открывают совершенно новую главу в вашей жизни. Вы словно переноситесь в прошлое, и, что еще лучше, ощущаете, будто переживаете старую, ранее прерванную мечту. Верьте или нет, жизнь действительно становится лучше, и это только начало.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которым начнет везти, начиная с сегодняшнего дня и до 11 октября.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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