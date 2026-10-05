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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет небывалый взлет с 5 по 11 октября

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 01:50 Фото: magnific
Период с 5 по 11 октября 2026 года станет временем исцеления, обновления и освобождения от прошлого для представителей пяти знаков зодиака. Астрологи рассказали, кому именно новолуние в Весах и ретроградная Венера принесут наибольшую удачу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, ретроградная Венера высветит сложные моменты прошлого, позволяя извлечь ценные уроки из ошибок. Новолуние в Весах, которое состоится 10 октября, откроет перед многими новые горизонты и научит балансу между любовью к себе и состраданием к окружающим.

Лев

Для Львов открывается полоса новых возможностей. Новолуние покажет, как социальные связи помогают подниматься к новым вершинам, а Юпитер в вашем знаке добавит уверенности. В этот период важно проявлять лидерские качества в кругу друзей и на работе, избегать мелких конфликтов и стремиться к гармонии в семье. Ретроградная Венера подскажет, как сохранить действительно ценные отношения.

Весы

Весы окажутся в центре событий благодаря новолунию в их знаке. Это идеальное время для переосмысления целей в личной жизни и карьере. Семейным представителям знака стоит освежить чувства, а одинокие Весы могут рассчитывать на интересные знакомства, хотя новые романы могут оказаться непродолжительными. Марс во Льве прибавит амбиций, но астрологи советуют не сравнивать себя с другими и действовать терпеливо.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный период в профессиональной сфере. Новолуние в Весах поможет легко завоевывать расположение окружающих и с легкостью чаровать коллег и партнеров. Это также удачное время для путешествий и получения новых знаний. В конкурентной борьбе удача окажется на вашей стороне, если вы будете действовать дипломатично, честно и не стесняясь обращаться за помощью к проверенным людям.

Овен

Овнам астрологи советуют проявить зрелость и гибкость. Пришло время сменить роль бескомпромиссного борца на дипломата. Проявление доброты, сострадания и чуткости поможет выстроить глубокие и доверительные отношения. Сатурн в вашем знаке требует избавиться от эгоцентризма и научиться видеть в окружающих равных себе партнеров.

Близнецы

Близнецам пора окончательно попрощаться со старыми любовными драмами, которые мешали двигаться вперед. Новолуние в Весах и трансформирующая энергия Венеры позволят выйти из прошлых переживаний более сильными. Неделя отлично подходит для укрепления связей с близкими, творчества и самовыражения. Простите давние обиды, чтобы окончательно закрыть прошлые главы жизни.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что пять знаков зодиака ждут судьбоносные перемены в октябре.

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Канат Болысбек
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