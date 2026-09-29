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Пять знаков зодиака ждут судьбоносные перемены в октябре

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:47 Фото: pixabay
Октябрь 2026 года пройдет под эгидой любви, личных отношений и глубокой внутренней трансформации. Несмотря на возможные эмоциональные встряски, для представителей пяти знаков зодиака этот месяц станет периодом уверенности, позитивных изменений и обновления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи отмечают, что главными космическими событиями месяца станут ретроградный период Венеры (с 3 октября) и Меркурия (с 24 октября), а также Новолуние в Весах 10 октября и Полнолуние в Тельце 26 октября. С 23 октября, когда Солнце войдет в созвездие Скорпиона, многие почувствуют прилив сил и обретут вдохновение.

Овен

В начале месяца ретроградная Венера привлечет внимание Овнов к совместным финансам и ресурсам. Новолуние 10 октября даст уверенность в переговорах, а прямое движение Плутона с 15 октября вдохновит на доработку давних творческих проектов. С переходом Солнца в знак Скорпиона 23 октября Овнов захлестнет волна идей, однако Сатурн потребует от них внимательности к деталям. Конец месяца принесет гармонию в личные отношения и долгожданное спокойствие.

Телец

Для Тельцов октябрь станет временем прозрения в сфере партнерства. Новолуние 10 октября заложит прочный фундамент для будущих проектов на ближайшие полгода. В период ретроградного Меркурия (с 24 октября) возможно появление давних друзей или бывших возлюбленных – это отличный шанс окончательно закрыть прошлые гештальты. Полнолуние в знаке Тельца 26 октября завершит затяжной и эмоционально напряженный период, принеся облегчение.

Весы

Весам предстоит сфокусироваться на ментальном здоровье и самооценке. Удары по прошлым отношениям помогли извлечь ценные уроки, а Новолуние 10 октября позволит переписать сценарий и вернуть контроль над собственной жизнью. Окончание месяца и Полнолуние 26 октября научат Весов важным принципам любви к себе и терпимости к окружающим.

Скорпион

Скорпионов ждет один из самых продуктивных месяцев в году. Ретроградная Венера в их знаке с 3 октября поможет переоценить жизненные цели и расставить приоритеты. Вхождение Солнца в созвездие Скорпиона 23 октября подарит мощный прилив энергии и подскажет решения давних проблем. Конец месяца станет временем восстановления важных связей и исправления прошлых ошибок в любви.

Рыбы

Несмотря на некоторую хаотичность октябрьских событий, водная стихия позволит Рыбам обернуть любые перемены в свою пользу. Венера подтолкнет их к поиску новых увлечений и источников вдохновения. Полнолуние 26 октября расставит все точки над "i" в окружении: Рыбы четко увидят, кто из друзей действительно дорог, а с кем пришло время попрощаться.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что полнолуние в Овне принесет любовь трем знакам зодиака. Кого ждет счастье – можно узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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