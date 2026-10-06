Вяленое мясо на зиму: рецепт без духовки и сушилки на 1 кг
Фото: pexels
Вяленое мясо – деликатес, который стоит в магазинах довольно дорого. Поэтому любителям такой закуски стоит выяснить, как вялить мясо, чтобы оно получилось не хуже, а то и лучше покупного, сообщает Zakon.kz.
Стоит оговориться, что это рецепт не на скорую руку: опыт показывает, что на ферментацию уходит несколько дней. Лучше уделить приготовлению это время, чем испортить продукт или получить сомнительный результат.
Ингредиенты:
- свежайшее мясо ( птица, говядина или свинина) – 1 кг;
- поваренная соль – 100 гр;
- черный перец, паприка обычная и копченая (можно использовать другие) по вкусу.
Процесс приготовления:
- Кусок мяса хорошо обмыть под струей воды, обсушить бумажными полотенцами так, чтобы не осталось влаги.
- Натереть свинину солью, переложить в эмалированную или стеклянную кастрюлю (миску), но не использовать металлическую, чтобы мясо не окислилось.
- Положить сверху на свинину тарелку и какой-нибудь груз.
- Убрать в холодильник на три дня, каждый день переворачивая заготовку, чтобы она равномерно просолилась.
- Через три дня достать мясо, тщательно обтереть бумажными полотенцами.
- Если не любите слишком соленое – можно промыть под проточной водой от остатков соли, и только потом обсушивать.
- Затем нужно натереть свинину любимыми специями со всех сторон и завернуть в кусок марли, сложенный в три слоя.
- Сверху – туго обмотать мясо толстым шпагатом или веревкой.
- В конце – подвесить мясо в холодном хорошо проветриваемом помещении на неделю, идеально для таких целей использовать балкон в осенний период.
Спустя указанное время, вяленую свинину можно подавать к столу.
Ранее мы рекомендовали к приготовлению сытный паштет из куриной печени.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript