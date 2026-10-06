Вяленое мясо на зиму: рецепт без духовки и сушилки на 1 кг

Вяленое мясо – деликатес, который стоит в магазинах довольно дорого. Поэтому любителям такой закуски стоит выяснить, как вялить мясо, чтобы оно получилось не хуже, а то и лучше покупного, сообщает Zakon.kz.

Стоит оговориться, что это рецепт не на скорую руку: опыт показывает, что на ферментацию уходит несколько дней. Лучше уделить приготовлению это время, чем испортить продукт или получить сомнительный результат.

Ингредиенты:

свежайшее мясо ( птица, говядина или свинина) – 1 кг;

поваренная соль – 100 гр;

черный перец, паприка обычная и копченая (можно использовать другие) по вкусу.

Процесс приготовления:

Кусок мяса хорошо обмыть под струей воды, обсушить бумажными полотенцами так, чтобы не осталось влаги.

под струей воды, бумажными полотенцами так, чтобы не осталось влаги. Натереть свинину солью, переложить в эмалированную или стеклянную кастрюлю (миску), но не использовать металлическую, чтобы мясо не окислилось.

свинину солью, в эмалированную или стеклянную кастрюлю (миску), но металлическую, чтобы мясо не окислилось. Положить сверху на свинину тарелку и какой-нибудь груз.

сверху на свинину тарелку и какой-нибудь груз. Убрать в холодильник на три дня, каждый день переворачивая заготовку, чтобы она равномерно просолилась.

в холодильник на три дня, каждый день переворачивая заготовку, чтобы она равномерно просолилась. Через три дня достать мясо, тщательно обтереть бумажными полотенцами.

мясо, тщательно бумажными полотенцами. Если не любите слишком соленое – можно промыть под проточной водой от остатков соли, и только потом обсушивать.

под проточной водой от остатков соли, и только потом обсушивать. Затем нужно натереть свинину любимыми специями со всех сторон и завернуть в кусок марли, сложенный в три слоя.

свинину любимыми специями со всех сторон и в кусок марли, сложенный в три слоя. Сверху – туго обмотать мясо толстым шпагатом или веревкой.

мясо толстым шпагатом или веревкой. В конце – подвесить мясо в холодном хорошо проветриваемом помещении на неделю, идеально для таких целей использовать балкон в осенний период.

Спустя указанное время, вяленую свинину можно подавать к столу.

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