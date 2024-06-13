Лучшие рецепты для барбекю: баранья лопатка, форель, свиные ребрышки и специальный соус к мясу

Ближайшие выходные можно провести с друзьями и близкими на природе или на даче. Zakon.kz собрал простые рецепты вкусного жареного мяса, которые легко приготовить на гриле.

Мясо, приготовленное на гриле или барбекю, пользуется огромной популярностью. Вкусно, сытно, легко готовить, можно собраться с друзьями и близкими на даче или пикнике и общаться, не отвлекаясь на кухню.

Баранья лопатка на барбекю: вкуснее некуда

Для приготовления потребуется также время на маринование – до 8 часов.

Ингредиенты:

Баранья лопатка – 1,5-2 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Зира – 2 ст. ложки

Сумах – 1,5-2 ст. ложки

Тимьян – 1 веточка

Крупная соль

Фото: pixabay

Лопатку баранью хорошо помыть и обсушить. В ступке растереть черный душистый перец (по вкусу), зиру и сумах. В конце добавить крупную соль и смешать. Лук натереть и отжать сок. Сделать надрезы по всей поверхности лопатки и вставить в них зубчики чеснока. Поливать баранью лопатку соком лука, втирая его в мясо, затем сверху натереть приготовленной смесью из сухих специй и соли. Положить в целлофановый пакет или обернуть пищевой пленкой и убрать на 3-8 часов в прохладное место.

Разогреть угли в барбекю, лопатку обжарить на решетке с двух сторон по 5 минут. После чего завернуть в фольгу, добавив веточку тимьяна. Далее жарить, регулярно переворачивая, но не на сильном жару в течение полутора-двух часов. Время приготовления зависит от размера лопатки, готовое мясо легко отходит от косточки. В конце запекания можно выложить рядом на решетку перцы, кабачки, помидоры и запечь их для гарнира с двух сторон.

Форель на барбекю: минимум специй, максимум вкуса

Очень легкий и быстрый рецепт, вместо форели можно запекать другие сорта рыбы: скумбрию, сазана, семгу и т. д. Количество форели в рецепте соответствует числу гостей.

Ингредиенты:

Форель речная – 4 шт.

Лимон – 3 шт.

Укроп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Тархун – 1 пучок

Черный душистый перец и соль – по вкусу

Фото: pixabay

Форель помыть, вынуть внутренности, очистить от чешуи. Смешать между собой пучки зелени так, чтобы в каждую рыбину можно было вложить примерно одинаковое количество трав. Лимоны или лайм порезать дольками. Каждую рыбу начинить зеленью. После чего натереть солью и перцем. По тушке сделать небольшие надрезы, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Оставить форель для маринования на полчаса. Затем обернуть каждую рыбину в фольгу, предварительно смазав ее в небольшом количестве оливкового масла. Жарить 4-5 минут с каждой стороны.

Ребра свиные на барбекю: лучший рецепт пошагово

Для приготовления ребрышек на гриле понадобятся:

Свиные ребра – 750 г

Имбирь – 20 г

Соевый соус – 3 ст. ложки

Перец чили – 1 шт.

Томатный соус – 1 ст. ложка

Паприка – 1 ч. ложка

Чесночный порошок – 1 ч. ложка

Кунжутное масло – 1 ч. ложка

Семена кунжута и соль – по вкусу

Фото: freepik

Запекать свиные ребрышки можно одним куском, либо разрезав на ребра – по желанию. Мясо помыть и обсушить. Имбирь очистить и натереть на мелкой терке. Извлечь из перца чили все семена и мелко порезать. В большую емкость влить оба соуса: томатный и соевый, кунжутное масло, добавить тертый имбирь, перец чили, чесночный порошок и паприку. Все перемешать и хорошо обмазать ребрышки полученным маринадом. Сложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить для маринования на 2 часа в холодильнике. Достать ребрышки и посолить, выложить на решетку гриля. Обжаривать с обеих сторон, постоянно переворачивая, чтобы мясо не подгорело. Когда ребрышки будут почти готовы, смазать их соевым соусом терияки кулинарной кисточкой с обеих сторон и обжарить по минуте с обеих сторон. После снятия с огня накрыть ребрышки фольгой, чтобы мясо дошло (10 минут). Во время обжаривания ребрышек можно рядом на решетку выложить перец, помидоры и картофель, обернутые в фольгу, для гарнира.

Домашний соус для барбекю

Жареное мясо на гриле по вкусу очень хорошо сочетается с домашним соусом барбекю. Для его приготовления вам понадобятся:

Томатная паста – 400 г

Яблочный или винный уксус – 4 ст. ложки

Сахар – 2 ст. ложки

Лук (обжаренный) – 1,5 ст. ложки

Чесночный порошок – 1 ч. ложка

Перец чили (сухой) – 2 ст. ложки

Жидкий дым – 2 ст. ложки

Соль – на кончике ножа

Лук мелко порезать и обжарить до золотистого цвета в небольшом количестве масла. В емкость влить уксус, добавить томатную пасту, специи, чеснок, сахар, жидкий дым и соль. Все хорошо смешать венчиком, выложить в стеклянную банку и убрать на хранение в холодильник. Количество ингредиентов можно варьировать по вкусу, добавляя сахар или острый перец и т. д.