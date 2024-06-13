Лучшие рецепты для барбекю: баранья лопатка, форель, свиные ребрышки и специальный соус к мясу
Мясо, приготовленное на гриле или барбекю, пользуется огромной популярностью. Вкусно, сытно, легко готовить, можно собраться с друзьями и близкими на даче или пикнике и общаться, не отвлекаясь на кухню.
Баранья лопатка на барбекю: вкуснее некуда
Для приготовления потребуется также время на маринование – до 8 часов.
Ингредиенты:
Баранья лопатка – 1,5-2 кг
Лук репчатый – 2 шт.
Чеснок – 1 головка
Зира – 2 ст. ложки
Сумах – 1,5-2 ст. ложки
Тимьян – 1 веточка
Крупная соль
Фото: pixabay
Лопатку баранью хорошо помыть и обсушить. В ступке растереть черный душистый перец (по вкусу), зиру и сумах. В конце добавить крупную соль и смешать. Лук натереть и отжать сок. Сделать надрезы по всей поверхности лопатки и вставить в них зубчики чеснока. Поливать баранью лопатку соком лука, втирая его в мясо, затем сверху натереть приготовленной смесью из сухих специй и соли. Положить в целлофановый пакет или обернуть пищевой пленкой и убрать на 3-8 часов в прохладное место.
Разогреть угли в барбекю, лопатку обжарить на решетке с двух сторон по 5 минут. После чего завернуть в фольгу, добавив веточку тимьяна. Далее жарить, регулярно переворачивая, но не на сильном жару в течение полутора-двух часов. Время приготовления зависит от размера лопатки, готовое мясо легко отходит от косточки. В конце запекания можно выложить рядом на решетку перцы, кабачки, помидоры и запечь их для гарнира с двух сторон.
Форель на барбекю: минимум специй, максимум вкуса
Очень легкий и быстрый рецепт, вместо форели можно запекать другие сорта рыбы: скумбрию, сазана, семгу и т. д. Количество форели в рецепте соответствует числу гостей.
Ингредиенты:
Форель речная – 4 шт.
Лимон – 3 шт.
Укроп – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Тархун – 1 пучок
Черный душистый перец и соль – по вкусу
Фото: pixabay
Форель помыть, вынуть внутренности, очистить от чешуи. Смешать между собой пучки зелени так, чтобы в каждую рыбину можно было вложить примерно одинаковое количество трав. Лимоны или лайм порезать дольками. Каждую рыбу начинить зеленью. После чего натереть солью и перцем. По тушке сделать небольшие надрезы, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Оставить форель для маринования на полчаса. Затем обернуть каждую рыбину в фольгу, предварительно смазав ее в небольшом количестве оливкового масла. Жарить 4-5 минут с каждой стороны.
Ребра свиные на барбекю: лучший рецепт пошагово
Для приготовления ребрышек на гриле понадобятся:
Свиные ребра – 750 г
Имбирь – 20 г
Соевый соус – 3 ст. ложки
Перец чили – 1 шт.
Томатный соус – 1 ст. ложка
Паприка – 1 ч. ложка
Чесночный порошок – 1 ч. ложка
Кунжутное масло – 1 ч. ложка
Семена кунжута и соль – по вкусу
Фото: freepik
Запекать свиные ребрышки можно одним куском, либо разрезав на ребра – по желанию. Мясо помыть и обсушить. Имбирь очистить и натереть на мелкой терке. Извлечь из перца чили все семена и мелко порезать. В большую емкость влить оба соуса: томатный и соевый, кунжутное масло, добавить тертый имбирь, перец чили, чесночный порошок и паприку. Все перемешать и хорошо обмазать ребрышки полученным маринадом. Сложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить для маринования на 2 часа в холодильнике. Достать ребрышки и посолить, выложить на решетку гриля. Обжаривать с обеих сторон, постоянно переворачивая, чтобы мясо не подгорело. Когда ребрышки будут почти готовы, смазать их соевым соусом терияки кулинарной кисточкой с обеих сторон и обжарить по минуте с обеих сторон. После снятия с огня накрыть ребрышки фольгой, чтобы мясо дошло (10 минут). Во время обжаривания ребрышек можно рядом на решетку выложить перец, помидоры и картофель, обернутые в фольгу, для гарнира.
Домашний соус для барбекю
Жареное мясо на гриле по вкусу очень хорошо сочетается с домашним соусом барбекю. Для его приготовления вам понадобятся:
Томатная паста – 400 г
Яблочный или винный уксус – 4 ст. ложки
Сахар – 2 ст. ложки
Лук (обжаренный) – 1,5 ст. ложки
Чесночный порошок – 1 ч. ложка
Перец чили (сухой) – 2 ст. ложки
Жидкий дым – 2 ст. ложки
Соль – на кончике ножа
Лук мелко порезать и обжарить до золотистого цвета в небольшом количестве масла. В емкость влить уксус, добавить томатную пасту, специи, чеснок, сахар, жидкий дым и соль. Все хорошо смешать венчиком, выложить в стеклянную банку и убрать на хранение в холодильник. Количество ингредиентов можно варьировать по вкусу, добавляя сахар или острый перец и т. д.