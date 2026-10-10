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Советы

Рецепт "той самой" икры из кабачков: старый рецепт по ГОСТу 1967 года

Рецепт, посуда, икра, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 03:31 Фото: magnific
Многим до сих пор вспоминается кабачковая икра по ГОСТу СССР из советских магазинов или столовых. Когда подобные закуски готовились дома, многие кулинары старались добиться именно этого вкуса, сообщает Zakon.kz.

Секрет этого блюда кроется не в редких продуктах или приправах, а в максимально точной, проверенной рецептуре, которую использовали на большинстве предприятий.

Ингредиенты:

  • кабачки – 1,5 кг (3-4 средних кабачка);
  • морковь – 100 г;
  • репчатый лук – 80 г;
  • корни пастернака, петрушки и сельдерея – по 15 г каждый;
  • зелень петрушки, укропа и сельдерея – по небольшому пучку каждой;
  • томатная паста (30%) – 80 г;
  • растительное масло – 100 мл;
  • соль – 15 г (1 ст. л. без горки);
  • сахар – 7 г (около 2 ч. л.);
  • смесь молотого и душистого перцев – 1 г (или пол ч. л.).

Если найти все белые коренья не получилось, не стоит отказываться от рецепта: вкус блюда от этого сильно не пострадает. То же касается смеси перцев, вместо которой подойдет обычный черный молотый.

Процесс приготовления:

  • Сначала очистите и нарежьте все овощи небольшими кусочками.
  • Морковь можно натереть на крупной терке, а белые коренья – на мелкой или как можно мельче измельчить ножом.
  • Зелень лучше нарезать незадолго до того, как она отправится в кастрюлю, чтобы сохранить ее аромат.
  • Затем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте овощи. Их можно готовить вместе или по отдельности – на результат это не повлияет.
  • Когда овощи слегка подрумянятся, немного потушите их до мягкости, но не держите на огне слишком долго, чтобы не испарилось слишком много сока.
  • Когда овощи станут мягкими, измельчите их блендером или мясорубкой до однородной массы, хотя если вам нравится кабачковая икра кусочками – можно обойтись и толкушкой.
  • Затем снова включите небольшой огонь, добавьте в сковороду томатную пасту, соль, сахар, оба вида перца и зелень.
  • Хорошо перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы все ингредиенты объединились.
  • Если готовится кабачковая икра на зиму, в конце желательно добавить в нее ложку уксуса, чтобы заготовка лучше хранилась.
  • Перемешайте, проварите еще 1-2 минуты и снимите с огня. Потом разложите икру по чистым банкам.

Именно этот вариант рецепта максимально приближает домашнюю заготовку к технологии большинства советских консервных заводов.

Ранее мы предлагали приготовить куриные сердечки, которые тают во рту.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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