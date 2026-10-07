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Советы

Яйца на завтрак – не для всех: кому стоит быть осторожнее с этим продуктом

яйца, стол, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 13:31 Фото: pexels
Куриные яйца считаются питательным продуктом: они содержат легкоусвояемый белок, витамины и минералы. Однако подходят не всем. Некоторым людям употребление яиц стоит ограничить – в зависимости от состояния здоровья, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь осторожными следует быть людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью яиц. Ограничения также могут потребоваться при почечной недостаточности, когда необходимо контролировать количество белка в рационе.

Отдельное внимание яйцам стоит уделить людям с повышенным уровнем холестерина и некоторыми нарушениями обмена веществ.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, в таких случаях количество яиц в рационе может потребоваться сократить. При этом точные ограничения зависят от состояния человека и его показателей здоровья.

Ограничивать яйца также может потребоваться при некоторых заболеваниях печени, желчного пузыря и при атеросклерозе.

При этом полностью отказываться от яиц здоровым людям обычно не требуется. Продукт, как отмечено в разговоре врача с изданием Ura.ru, является источником белка, холина, лютеина и зеаксантина, которые участвуют в поддержании работы мозга и зрения.

Стоит уточнить, что для большинства людей яйца удобны в качестве завтрака: они хорошо насыщают и помогают получить необходимое количество белка. При необходимости снизить потребление пищевого холестерина врач может рекомендовать использовать преимущественно белок.

Таким образом, вопрос не столько в полном отказе от яиц, сколько в их количестве и общем рационе. При высоком холестерине, заболеваниях почек, печени или сердечно-сосудистой системы количество яиц лучше согласовать с врачом. Наличие таких состояний действительно связано с необходимостью контроля липидного обмена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Интересный факт

Гоголь-моголь: что это и как его придумали

Гоголь-моголь – это знаменитый десерт и народное средство для лечения горла, основу которого составляют сырые яичные желтки, взбитые с сахаром.

Как он появился (3 главные версии):

  • Немецкие корни (официальная версия). Название пошло от немецкого слова Kuddelmuddel ("мешанина", "беспорядок"). Позже поляки превратили его в kogel-mogel. К писателю Николаю Гоголю десерт отношения не имеет.
  • Легенда о певчем Гогеле. По преданию, хорист из Могилева по фамилии Гогель потерял голос. Чтобы вернуть его, он смешал сырое яйцо, соль и хлеб. Получилось рабочее средство для связок.
  • Аристократическая версия. Польская графиня Бронислава Потоцкая слегка изменила рецепт певчего: убрала хлеб, добавила сахар и мед, превратив лекарство в изысканное лакомство.

Ранее мы писали о том, что 8 октября в народном календаре – Сергей Капустник (или Сергей-курятник). В этот день в старину начинали рубить и квасить капусту, заготавливая ее на зиму. Этим обычно занимались всей семьей или сообща с соседями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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