Яйца на завтрак – не для всех: кому стоит быть осторожнее с этим продуктом

Куриные яйца считаются питательным продуктом: они содержат легкоусвояемый белок, витамины и минералы. Однако подходят не всем. Некоторым людям употребление яиц стоит ограничить – в зависимости от состояния здоровья, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь осторожными следует быть людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью яиц. Ограничения также могут потребоваться при почечной недостаточности, когда необходимо контролировать количество белка в рационе.

Отдельное внимание яйцам стоит уделить людям с повышенным уровнем холестерина и некоторыми нарушениями обмена веществ.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, в таких случаях количество яиц в рационе может потребоваться сократить. При этом точные ограничения зависят от состояния человека и его показателей здоровья.

Ограничивать яйца также может потребоваться при некоторых заболеваниях печени, желчного пузыря и при атеросклерозе.

При этом полностью отказываться от яиц здоровым людям обычно не требуется. Продукт, как отмечено в разговоре врача с изданием Ura.ru, является источником белка, холина, лютеина и зеаксантина, которые участвуют в поддержании работы мозга и зрения.

Стоит уточнить, что для большинства людей яйца удобны в качестве завтрака: они хорошо насыщают и помогают получить необходимое количество белка. При необходимости снизить потребление пищевого холестерина врач может рекомендовать использовать преимущественно белок.

Таким образом, вопрос не столько в полном отказе от яиц, сколько в их количестве и общем рационе. При высоком холестерине, заболеваниях почек, печени или сердечно-сосудистой системы количество яиц лучше согласовать с врачом. Наличие таких состояний действительно связано с необходимостью контроля липидного обмена.

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Как он появился (3 главные версии):

Немецкие корни (официальная версия). Название пошло от немецкого слова Kuddelmuddel ("мешанина", "беспорядок"). Позже поляки превратили его в kogel-mogel. К писателю Николаю Гоголю десерт отношения не имеет.

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