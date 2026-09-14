Симптомы депрессии можно снизить без лекарств: вывод ученых

Ученые провели исследование и выяснили, что силовые тренировки могут заметно снижать симптомы депрессии у молодых женщин с повышенным уровнем тревожности. При этом выраженность эффекта практически не зависела от интенсивности занятий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Affective Disorders, в исследовании приняли участие 55 женщин в возрасте около 22 лет с субклиническими симптомами генерализованного тревожного расстройства. Ранее они не занимались силовыми тренировками регулярно. В течение восьми недель участницы дважды в неделю тренировались под наблюдением специалистов.

Одной группе предложили стандартные силовые нагрузки – упражнения выполнялись с весом около 70-80% от максимального. Вторая группа делала те же упражнения, но использовала значительно меньший вес – около 20% от максимальной нагрузки.

В обеих группах за время эксперимента выраженность депрессивных симптомов существенно снизилась. У участниц, тренировавшихся с высокой интенсивностью, показатели уменьшились в среднем на 54%, а в группе с легкими нагрузками – на 43%. При этом статистически значимой разницы между результатами двух групп ученые не обнаружили.

Физические показатели, напротив, изменились по-разному: сила участниц из первой группы выросла примерно на 41%, а во второй – на 21%. Положительный эффект для психологического состояния сохранялся и спустя месяц после завершения тренировок.

Исследователи отмечают, что полностью отделить влияние физических нагрузок от психологического эффекта занятий пока невозможно. Кроме того, в работе участвовали только молодые женщины с определенным уровнем тревожности, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на другие группы.

Авторы исследования считают, что даже легкие силовые тренировки могут быть полезны для психического здоровья. При этом они рекомендуют постепенно повышать интенсивность занятий для получения дополнительных физических преимуществ.

Ранее психиатр назвал признаки "передозировки" соцсетями.