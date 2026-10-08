#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.94
502.05
5.26
Советы

"Социальный фитнес": психолог предупредила об опасности одиночества

психолог предупредила об опасности одиночества, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 00:07 Фото: magnific.com
Психолог Юлия Кузяева рассказала о том, что одиночество может негативно влиять не только на психику, но и на физическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что хроническое отсутствие соцсвязей становится для организма постоянным источником стресса. При этом человек может чувствовать себя одиноким даже в браке или среди друзей, если его социальные связи не отличаются достаточной близостью и качеством.

Чтобы снизить риск одиночества, эксперт посоветовала регулярно общаться с близкими, уделять им внимание и во время встреч меньше отвлекаться на телефон. По словам Кузяевой, даже несколько минут искреннего общения каждый день помогают укреплять отношения.

"Отношения – как мышцы: физиотерапевт пропишет ежедневные упражнения, а не нагрузку раз в месяц. Пять минут искреннего интереса ежедневно создают нейробиологическую основу для безопасности. Назовите это "социальным фитнесом", – сказала психолог.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ борьбы с одиночеством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Психолог объяснила, почему стресс вызывает мышечные зажимы
18:51, 26 мая 2026
Как хронический стресс меняет организм
сплетни в коллективе
21:41, 13 августа 2025
Почему сплетничать полезно, рассказали психологи
фитнес-браслет, рука
17:43, 09 сентября 2026
Назван скрытый вред популярной функции фитнес-браслетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
23:32, 08 октября 2026
Олимпийский чемпион Шайдоров не выступит в гала‑шоу на турнире в Алматы
Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official
23:18, 08 октября 2026
Бек Нурмаганбет проведёт бой в андеркарде титульного поединка Альварес - Мбилли
Фото: НОК РК
22:47, 08 октября 2026
Софья Самоделкина рассказала о планах показать тройной аксель на турнире в Канаде
Фото: instagram.com/aldiyar_nurgali
22:20, 08 октября 2026
Казахстанский полузащитник Нургали может впервые выйти на поле в Ла Лиге за "Леванте"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: