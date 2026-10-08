"Социальный фитнес": психолог предупредила об опасности одиночества

Психолог Юлия Кузяева рассказала о том, что одиночество может негативно влиять не только на психику, но и на физическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что хроническое отсутствие соцсвязей становится для организма постоянным источником стресса. При этом человек может чувствовать себя одиноким даже в браке или среди друзей, если его социальные связи не отличаются достаточной близостью и качеством.

Чтобы снизить риск одиночества, эксперт посоветовала регулярно общаться с близкими, уделять им внимание и во время встреч меньше отвлекаться на телефон. По словам Кузяевой, даже несколько минут искреннего общения каждый день помогают укреплять отношения.

"Отношения – как мышцы: физиотерапевт пропишет ежедневные упражнения, а не нагрузку раз в месяц. Пять минут искреннего интереса ежедневно создают нейробиологическую основу для безопасности. Назовите это "социальным фитнесом", – сказала психолог.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ борьбы с одиночеством.