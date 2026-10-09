Кому звезды готовят денежный прорыв: названы три знака зодиака

Период до 18 октября 2026 года принесет исключительную удачу трем знакам зодиака, если они проявят гибкость и откажутся от устаревших планов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, неделя начнется с гармоничного аспекта между Солнцем в Весах и Юпитером во Льве. Эта оптимистичная энергия откроет широкие возможности для деловых знакомств, финансового роста и вывода жизни на новый уровень.

Стрелец

Для Стрельцов наступает время решительных действий и больших денег, однако успех напрямую зависит от личных инвестиций в свое развитие. Выравнивание Солнца и Юпитера 15 октября принесет выгодные партнерства, а первая четверть Луны в Козероге 18 октября заложит фундамент для долгосрочного финансового изобилия. Астрологи советуют активно заводить полезные связи и не бояться просить о помощи.

Телец

Тельцам предстоит соединить мечты с привычной для них логикой и прагматизмом. Вместо того чтобы откладывать давние желания на потом, представителям знака стоит разработать четкий план по их достижению. Энергия первой четверти Луны в Козероге 18 октября поможет грамотно распорядиться подарками судьбы и выстроить надежную стратегию успеха, главным правилом которой станет постоянство.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют не спешить и действовать размеренно. Разворот Плутона в прямое движение в знаке Водолея 15 октября принесет долгожданную ясность как в бизнесе, так и в личной жизни. Это идеальный момент, чтобы пересмотреть привычные рамки, мыслить масштабнее и смело шагнуть в новую жизненную главу, даже если она кардинально отличается от прежнего опыта.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы писали о том, что удача повернется лицом к трем знакам зодиака совсем скоро.