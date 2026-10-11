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Советы

Закончится полоса неудач: кому из знаков зодиака повезет в ближайшие дни

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 19:51 Фото: magnific
Астрологи заявили, что 12 октября 2026 года наступит счастливый период для трех знаков зодиака. Благоприятное соединение Луны и Венеры принесет радость, душевный покой и позитивные перемены в жизнь многих людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, этот астрологический транзит поможет оставить прошлые проблемы позади и осознать собственную ценность.

Рак

Представители этого знака вступают в период, свободной от прежних трудностей. В понедельник Раки смогут освоить новые методы справиться со стрессом, что позволит им легко адаптироваться к изменениям и сохранить радостный настрой.

Весы

Для Весов наступает время осознания собственных достижений. Поняв, что постоянные жалобы лишь удерживают их в состоянии уныния, они примут решение кардинально изменить свою жизнь. Энергия соединения Луны и Венеры откроет перед ними двери к счастью.

Близнецы

Представители этого знака увидят плоды своих долгих усилий по самосовершенствованию. Главным источником радости для Близнецов станет обретение любви и уважения к себе, что принесет им чувство гордости и гармонии.

Астрологи подчеркивают, что этот период напоминает о важности позитивного мышления и умения ценить приятные моменты каждый день.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы писали о том, что удача повернется лицом к трем знакам зодиака совсем скоро.

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Канат Болысбек
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