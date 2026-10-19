Удача резко повернется к ним лицом: три знака зодиака ждут хорошие перемены

В астрологическом прогнозе на 20 октября 2026 года гармоничный аспект между Солнцем и Северным Узлом принесет кардинальные перемены к лучшему представителям трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, благодаря благоприятному транзиту жизнь Близнецов, Львов и Весов начнет стремительно налаживаться. Как отмечает астролог Руби Миранда, за плечами этих знаков останутся прошлые трудности, а накопленный опыт поможет смело и уверенно двигаться вперед навстречу удаче.

Близнецы

Для Близнецов этот день станет моментом, когда их фирменный оптимизм принесет реальные плоды. То, что раньше казалось просто хорошим стечением обстоятельств, теперь перерастет в грандиозный успех, заставляя чувствовать себя невероятно счастливыми.

Лев

Львы наконец-то вырвутся из затяжной рутины, которая тяготила их большую часть года. Процесс исцеления пройдет легко и естественно, после чего удача сама начнет находить их на каждом шагу.

Весы

Для Весов поворот к лучшему начнется с малого – неожиданного проявления доброты или душевного жеста со стороны окружающих. Этот момент исцелит их изнутри и откроет мощный источник надежды и гармонии.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что неожиданные трудности могут изменить планы трех знаков зодиака.