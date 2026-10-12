Можно ли подстригать кошек

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко развеял популярный миф о стрижке кошек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал специалист в беседе с "Газета.Ru", распространено мнение, что летом длинношерстной кошке будет прохладнее после стрижки. Но, как пояснил ветеринар, механизм терморегуляции у животных устроен сложнее.

"Шерсть создает воздушную прослойку, которая помогает уменьшать воздействие внешней температуры. Поэтому стрижка "под ноль" не является надежным способом защитить питомца от жары, а кожа после нее становится более уязвимой для солнечных ожогов и повреждений", – цитирует издание слова Андрея Руденко 12 октября 2026 года.

По его словам, еще один важный момент – стресс, так как большинство кошек не привыкли к машинке, ее шуму, фиксации и продолжительным манипуляциям.

Профессор пояснил, что для некоторых животных такая процедура становится серьезным источником беспокойства.

Косметическую стрижку, по словам специалиста, особенно нежелательно проводить с применением успокоительных или препаратов для седации исключительно ради удобства процедуры . Такие средства, как подчеркнул Андрей Руденко, должны использоваться только по медицинским показаниям и под контролем ветеринарного врача.

"После очень короткой стрижки шерсть также не всегда восстанавливается быстро и равномерно. Скорость и характер отрастания зависят от породы, возраста, состояния здоровья и типа шерстного покрова. У отдельных животных внешний вид шерсти может оставаться измененным достаточно долго", – предупредил Андрей Руденко.

Однако, как отметил ветеринар, это не означает, что кошек нельзя стричь никогда. По его словам, существуют медицинские и гигиенические показания.

Шерсть приходится удалять перед некоторыми процедурами и операциями, при лечении отдельных заболеваний кожи. Иногда локальная стрижка необходима при плотных колтунах, которые уже невозможно безопасно расчесать. В таких случаях задача – обеспечить здоровье и комфорт животного, а не изменить его внешность.

По словам Андрея Руденко, чтобы избежать колтунов у длинношерстных кошек, гораздо полезнее регулярное вычесывание. Оно помогает удалить отмершие волоски, поддерживать шерсть в хорошем состоянии и одновременно позволяет владельцу заметить изменения кожи.

"Здоровую кошку не стоит коротко стричь без причины. Если проблема заключается в жаре, линьке или большом количестве шерсти дома, сначала лучше скорректировать уход, а при колтунах или изменениях кожи – обратиться к ветеринарному специалисту", – заключил Андрей Руденко.

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