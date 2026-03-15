"Может развиться рак": названа главная причина снижения иммунитета

Российский доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог Андрей Шабалдин назвал главную причину снижения иммунитета, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 15 марта 2026 года он отметил, что острый и хронический стрессы ослабляют иммунитет и могут привести к развитию инфекционных, аллергических и даже онкологических заболеваний.

"Прежде всего, иммунитет ослабляет острый или хронический стресс. После некоторых стрессовых ситуаций, например, потеря близкого человека, развиваются инфекционные, такие как герпес, аллергические (острая крапивница) и аутоиммунные (аутоиммунное поражение щитовидной железы) заболевания", – заявил Андрей Шабалдин.

Хронический стресс, по словам специалиста, может способствовать развитию онкологических заболеваний.

"Например, человек боится заболеть раком, и он ходит с этой навязчивой мыслью долгое время, а это хронический стресс. И онкологическое заболевание может развиться, потому что иммунная система под воздействием хронического стресса ослабла, и онкологические клетки, которые в нас образуются постоянно, смогли выйти из-под иммунологического контроля", – объяснил Андрей Шабалдин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

