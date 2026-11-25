Сегодня, 25 ноября 2026 года, специалисты РГП "Казгидромет" развеяли популярные и распространенные мифы о погоде, сообщает Zakon.kz.

Миф: Если зимой нет снега, значит, весной обязательно будет засуха

На самом деле, как подчеркнули в "Казгидромете", отсутствие снежного покрова зимой не означает, что весной обязательно будет засуха.

Влагозапасы зависят также от весенних осадков, температуры воздуха и других климатических факторов.

Факт: Чем сильнее ветер, тем ниже ощущается температура воздуха

Специалисты подтвердили, что ветер усиливает теплоотдачу организма, поэтому в ветреную погоду человеку может казаться холоднее, чем показывает термометр.

Миф: Показания термометра всегда отражают температуру, которую ощущает человек

По данным "Казгидромета", ощущаемая температура может отличаться от фактической.

На нее влияют скорость ветра, влажность воздуха, солнечное излучение и другие факторы.

Факт: Облака имеют разный вес

Также специалисты гидрометцентра отметили, что облака состоят из мельчайших капель воды и кристаллов льда.

Несмотря на легкий внешний вид, масса воды в облаке может составлять сотни тонн и более.

Миф: Снег всегда белый

С этим в "Казгидромете" не согласились и заявили, что в природе снег может приобретать розовый, красноватый или даже зеленоватый оттенок.

Это может быть связано с присутствием микроскопических водорослей и других примесей.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что циклон принесет в Казахстан снег с дождем и гололед. Подробнее о погоде на 26-28 ноября 2026 года можете узнать по ссылке.