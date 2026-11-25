Снег не всегда белый, а облака весят тонны: "Казгидромет" развеял популярные мифы о погоде
Миф: Если зимой нет снега, значит, весной обязательно будет засуха
На самом деле, как подчеркнули в "Казгидромете", отсутствие снежного покрова зимой не означает, что весной обязательно будет засуха.
Влагозапасы зависят также от весенних осадков, температуры воздуха и других климатических факторов.
Факт: Чем сильнее ветер, тем ниже ощущается температура воздуха
Специалисты подтвердили, что ветер усиливает теплоотдачу организма, поэтому в ветреную погоду человеку может казаться холоднее, чем показывает термометр.
Миф: Показания термометра всегда отражают температуру, которую ощущает человек
По данным "Казгидромета", ощущаемая температура может отличаться от фактической.
На нее влияют скорость ветра, влажность воздуха, солнечное излучение и другие факторы.
Факт: Облака имеют разный вес
Также специалисты гидрометцентра отметили, что облака состоят из мельчайших капель воды и кристаллов льда.
Несмотря на легкий внешний вид, масса воды в облаке может составлять сотни тонн и более.
Миф: Снег всегда белый
С этим в "Казгидромете" не согласились и заявили, что в природе снег может приобретать розовый, красноватый или даже зеленоватый оттенок.
Это может быть связано с присутствием микроскопических водорослей и других примесей.
Ранее в "Казгидромете" сообщили, что циклон принесет в Казахстан снег с дождем и гололед. Подробнее о погоде на 26-28 ноября 2026 года можете узнать по ссылке.