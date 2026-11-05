Кому придется менять счетчики воды: жителям Алматы разъяснили новые правила

Новые требования к водосчетчикам ввели в Казахстане. В связи с изменениями, утвержденными приказом министра промышленности и строительства от 23 октября 2026 года, пресс-служба ГКП "Алматы Су" 4 ноября выступила с разъяснениями для потребителей, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному заявлению, при первичной установке, плановой и внеплановой замене устанавливаются счетчики воды с дистанционной передачей показаний.

Требование распространяется на квартиры, частные дома и объекты юридических лиц.

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Стоит подчеркнуть, что счетчик подлежит замене, если он вышел из строя, признан непригодным по результатам поверки или истек срок его эксплуатации.

"Исправный счетчик менять не нужно! Ранее установленным прибором можно пользоваться дальше при своевременном прохождении периодической поверки". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

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2 ноября 2026 года специалисты в очередной раз напомнили жителям Алматы, что влажные салфетки, пакеты, остатки еды и другой бытовой мусор нельзя выбрасывать в унитаз.