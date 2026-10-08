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Общество

От горных рек до кранов: как очищают питьевую воду для Алматы

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:35 Фото: pexels
Сегодня, 8 октября 2026 года, в пресс-службе ГКП "Алматы Су" рассказали и показали, где очищается питьевая вода для Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это – Главные водоочистные сооружения, один из ключевых объектов системы водоснабжения города.

Специалисты уточняют, что здесь вода из реки Большая Алматинка проходит несколько этапов очистки, после чего становится питьевой. Источником горной воды служит в том числе Большое Алматинское озеро, а также талая вода снега и ледников Иле Алатау.

Производительность составялет 254 тысячи кубометров воды в сутки. Это примерно треть потребности Алматы в питьевой воде.

Известно, что в состав комплекса входят отстойники, фильтровальные станции, реагентное хозяйство, хлораторная и 9 резервуаров чистой воды. Также здесь работают сооружения повторного использования воды, насосные станции первого и второго подъема и электрический цех.

История объекта началась еще в 1935 году. В последующие годы комплекс расширяли и модернизировали.

"Для сравнения: в 1955 году суточная производительность очистных сооружений составляла 46 тысяч кубометров. Сегодня – 254 тысячи. То есть за несколько десятилетий мощность комплекса выросла более чем в пять раз".ГКП "Алматы Су"

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:35
Водоснабжение Алматы: в "Алматы Су" ответили на резонансные сообщения

Как мы уже писали, в Алматы отопительный сезон планируется начать совсем скоро, 9 октября 2026 года. В городском Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции заранее решили напомнить жителям, куда нужно обращаться в случае отсутствия отопления.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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