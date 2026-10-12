Пряники из детства: рецепт десерта с глазурью за 20 минут
Фото: magnific
Пряники не обязательно покупать в магазине: их можно легко приготовить дома из простых продуктов и без кулинарного опыта. На их приготовление уйдет всего 20 минут, сообщает Zakon.kz.
Пряники по этому рецепту получаются мягкими, воздушными и слегка пористыми внутри, а после покрытия глазурью на них появляется тонкая сладкая корочка. Кефир со сметаной сохранят выпечку нежной несколько дней.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 250 г;
- растительное масло – 100 мл;
- сметана 25% – 100 г;
- мед – 2 ст. л.;
- мука – 850 г + около 50 г для подпыла;
- разрыхлитель – 15 г;
- сода – 1 ч. л.;
- ванильный сахар – 15 г;
- соль – 1/4 ч. л.;
- корица – 1/8 ч. л.;
- кардамон – 1/8 ч. л.;
- цедра лимона или апельсина – по вкусу.
Для глазури:
- пастеризованные белки – 3 шт.;
- сахар – 320 г;
- лимонный сок – 2 ч. л.
Если под рукой нет сметаны, заменить ее можно густым натуральным йогуртом без добавок или вообще убрать из рецепта, но тогда пряники будут немного плотнее.
Вместо лимонной цедры подойдет апельсиновая, а кардамон можно заменить щепоткой молотого имбиря или вовсе не добавлять.
Процесс приготовления:
- Сначала немного подогрейте кефир.
- Отделите желтки от белков и соедините желтки с кефиром, сахаром, растительным маслом, сметаной и медом.
- Хорошо перемешайте, чтобы сахар начал растворяться, а масса стала однородной.
- Затем добавьте соду, ванильный сахар, соль, корицу, кардамон и немного мелко натертой цедры.
- После этого постепенно всыпайте просеянную муку вместе с разрыхлителем, каждый раз тщательно перемешивая тесто.
- Если понадобится, добавьте еще немного муки, но не забивайте тесто – оно должно остаться мягким и слегка липким.
- Оставьте тесто на 10 минут, затем раскатайте его в пласт толщиной около 1,5 см.
- Вырежьте круглые заготовки, переложите их на противень с пергаментом и дайте постоять еще 5-10 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пряники 15-20 минут.
- Когда вы выпекаете домашние пряники все еще важно их не передержать.
- В целом, из названного количества ингредиентов получится примерно 35-40 пряников.
- Пока выпечка еще теплая, приготовьте глазурь.
- Слегка взбейте пастеризованные белки, постепенно всыпьте сахар и добавьте лимонный сок.
- Перемешайте до гладкой белой массы.
- Получившиеся домашние пряники на кефире окуните в глазурь и переложите на решетку или пергамент.
Когда покрытие полностью высохнет, пряники будут мягкими внутри, а сверху появится тонкая сладкая корочка.
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