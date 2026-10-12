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Пряники из детства: рецепт десерта с глазурью за 20 минут

Пряники, десерт, рецепт, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 03:29 Фото: magnific
Пряники не обязательно покупать в магазине: их можно легко приготовить дома из простых продуктов и без кулинарного опыта. На их приготовление уйдет всего 20 минут, сообщает Zakon.kz.

Пряники по этому рецепту получаются мягкими, воздушными и слегка пористыми внутри, а после покрытия глазурью на них появляется тонкая сладкая корочка. Кефир со сметаной сохранят выпечку нежной несколько дней.

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 250 г;
  • растительное масло – 100 мл;
  • сметана 25% – 100 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • мука – 850 г + около 50 г для подпыла;
  • разрыхлитель – 15 г;
  • сода – 1 ч. л.;
  • ванильный сахар – 15 г;
  • соль – 1/4 ч. л.;
  • корица – 1/8 ч. л.;
  • кардамон – 1/8 ч. л.;
  • цедра лимона или апельсина – по вкусу.

Для глазури:

  • пастеризованные белки – 3 шт.;
  • сахар – 320 г;
  • лимонный сок – 2 ч. л.

Если под рукой нет сметаны, заменить ее можно густым натуральным йогуртом без добавок или вообще убрать из рецепта, но тогда пряники будут немного плотнее.

Вместо лимонной цедры подойдет апельсиновая, а кардамон можно заменить щепоткой молотого имбиря или вовсе не добавлять.

Процесс приготовления:

  • Сначала немного подогрейте кефир.
  • Отделите желтки от белков и соедините желтки с кефиром, сахаром, растительным маслом, сметаной и медом.
  • Хорошо перемешайте, чтобы сахар начал растворяться, а масса стала однородной.
  • Затем добавьте соду, ванильный сахар, соль, корицу, кардамон и немного мелко натертой цедры.
  • После этого постепенно всыпайте просеянную муку вместе с разрыхлителем, каждый раз тщательно перемешивая тесто.
  • Если понадобится, добавьте еще немного муки, но не забивайте тесто – оно должно остаться мягким и слегка липким.
  • Оставьте тесто на 10 минут, затем раскатайте его в пласт толщиной около 1,5 см.
  • Вырежьте круглые заготовки, переложите их на противень с пергаментом и дайте постоять еще 5-10 минут.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пряники 15-20 минут.
  • Когда вы выпекаете домашние пряники все еще важно их не передержать.
  • В целом, из названного количества ингредиентов получится примерно 35-40 пряников.
  • Пока выпечка еще теплая, приготовьте глазурь.
  • Слегка взбейте пастеризованные белки, постепенно всыпьте сахар и добавьте лимонный сок.
  • Перемешайте до гладкой белой массы.
  • Получившиеся домашние пряники на кефире окуните в глазурь и переложите на решетку или пергамент.

Когда покрытие полностью высохнет, пряники будут мягкими внутри, а сверху появится тонкая сладкая корочка.

Ранее мы рекомендовали к приготовлению рецепт "той самой" икры из кабачков: старый рецепт по ГОСТу 1967 года.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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