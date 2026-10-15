#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
450.62
504.2
5.36
Советы

Названы знаки зодиака, в жизни которых скоро произойдут замечательные события

Девушка, природа, счастье, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 05:29 Фото: magnific
15 октября 2026 года в жизни трех знаков зодиака все встанет на свои места. Их ждет настоящее озарение, во время которого они осознают важные для себя цели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, происходящему в астрологическом плане посодействует транзит Луны в тригоне с Юпитером.

Дева

Вы обретаете сосредоточенность, и это позволяет вам не терять из виду главную цель и меньше отвлекаться на шум повседневной жизни. Этот транзит помогает сосредоточиться на том, что действительно важно. Благодаря нему вы можете заглушить все, что мешает вам достичь ваших целей. Более того, вы даже сможете определить, в чем на самом деле заключается ваша цель. Вам нужно что-то, с чем вы могли бы себя отождествить и назвать своим.

Козерог

Возможно, вы почувствовали, что сбились с курса, и это совершенно нормально, главное – вернуться к тому, чем вы занимались раньше. Потеря концентрации на какое-то время допустима, но не навсегда. К счастью, в четверг тригон Луны к Юпитеру вернет вас в гущу событий. По мере возвращения ясности мышления вы начинаете понимать, что для вас важнее всего, и это вдохновляет на еще большую предприимчивость.

Водолей

То, на чем вы сосредотачиваетесь, может в итоге отнимать слишком много времени. Вам не нравится думать, что ваши усилия на самом деле оказываются напрасны. Однако, когда вы сталкиваетесь с влиянием тригона Луны и Юпитера, это показывает, что ваша цель яркая, но неверная. Не каждое начинание заслуживает вашего внимания. Преимущество в том, что, увидев это, вы можете перенаправить энергию. Вы знаете, как сосредоточиться, и в этот день учитесь направлять свое внимание на цели, которые действительно важны.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи обнадежили на скорый успех три знака зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Эмоции, город, злость
08:13, 20 июня 2026
Названы знаки зодиака, которые покончат с драмой в жизни совсем скоро
Горы, космос, планеты
05:32, 30 августа 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которых скоро испытает космос
Супергероиня в супермаркете, продукты
05:30, 12 августа 2026
Астрологи назвали знаки зодиака, которые обретут "суперсилу" совсем скоро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Сарыарка&quot; и &quot;Арлан&quot; провели матч в рамках регулярного чемпионата Казахстана
04:45, 15 октября 2026
ЧРК по хоккею: "Сарыарка" разгромила "Арлан"
Андрей Карпович высказался после победы над &quot;Атырау&quot;
04:17, 15 октября 2026
Карпович назвал исторической победу "Елимая" в Атырау
Алексей Кудашов на пресс-конференции в Астане
03:37, 15 октября 2026
Главный тренер "Автомобилиста" Кудашов прокомментировал поражение от "Барыса"
Яакко Оксанен ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции в Риге
03:06, 15 октября 2026
Финский легионер "Кайрата" Оксанен – о предстоящем матче с "Ригой": Ожидаю тяжёлую игру
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: