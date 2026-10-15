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Что посмотреть: 10 фантастических фильмов об опасном мире снаружи

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 07:38 Фото: кадр из фильма "Кловерфилд, 10"
В реальной жизни закрытая дверь защищает людей от сквозняка, шума и непрошеных гостей, а в фантастическом кино часто удерживает за порогом конец света, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов, в которых выйти на улицу – не бытовая мелочь, а решение с непредсказуемыми последствиями. Ведь там, снаружи, могут бродить слепые хищники, стелиться кишащий чудовищами туман или просто находиться воздух, которым больше нельзя дышать.

"Мгла" (2007)

После сильной бури художник Дэвид Дрейтон отправляется с маленьким сыном в супермаркет. Пока покупатели запасаются продуктами, на город опускается густой туман. Затем в магазин вбегает перепуганный человек и предупреждает: снаружи что-то есть. Вскоре становится ясно, что речь не о разыгравшемся воображении. Экранизация повести Стивена Кинга особенно страшна тем, что показывает сразу две угрозы: нечеловеческую снаружи и неприятно узнаваемую внутри.

"Разделитель" (2011)

После ядерного удара несколько жителей нью-йоркского дома успевают укрыться в подвале. Запасы ограничены, достоверной информации нет, снаружи – разрушенный город. Люди, которых прежде объединял разве что общий адрес, вынуждены тесниться вместе и зависеть друг от друга. Подвал постепенно перестает напоминать укрытие. Это самая жестокая картина в подборке, с тяжелыми сценами насилия. Это история о катастрофе внутри небольшой группы людей.

"Колония" (2013)

Земля погрузилась в новый ледниковый период. Выжившие перебрались в подземные колонии, где приходится экономить ресурсы, выращивать пищу и следить за здоровьем каждого обитателя. Когда соседнее поселение подает сигнал бедствия, небольшая группа отправляется выяснить, что случилось. Уже сама дорога по замерзшему миру выглядит достаточно веской причиной остаться дома – но настоящее испытание впереди.

"Последние дни" (2013)

Барселона стоит на месте: дома не разрушены, улицы не залиты лавой, в небе нет инопланетных кораблей. Однако выходить наружу больше нельзя. Загадочная эпидемия вызывает у людей смертельно опасный страх открытого пространства. Программист Марк оказывается заперт в офисе, вдали от любимой женщины. Чтобы найти ее, ему придется прокладывать маршрут через тоннели и внутренние помещения, не ступая на улицу.

"Затаившись" (2015)

Рэй, Клэр и их дочь Зои уже много месяцев живут в бомбоубежище. Вместо улиц и солнечного света у них бетонные стены, скудные припасы и правила, которые нельзя нарушать. Самое важное – оставаться незаметными. Наверху бродят те, кого семья называет "дышащими", и привлекать их внимание не стоит. Родители стараются превратить подземное существование в подобие нормальной жизни, но ребенку все труднее понимать, почему весь мир заканчивается у закрытого люка.

"Воздух" (2015)

Атмосфера Земли стала непригодной для дыхания. В подземном комплексе хранится надежда на восстановление цивилизации: люди, погруженные в искусственный сон. Два техника периодически просыпаются, чтобы проверить оборудование и поддержать работу систем жизнеобеспечения. Их существование подчинено строгому распорядку, пока очередной рабочий цикл не нарушает авария. Теперь под угрозой оказывается не только порученная им миссия, но и возможность самим пережить пробуждение.

"Кловерфилд, 10" (2016)

После автомобильной аварии Мишель приходит в себя в подземном бункере. Ее раны обработаны, вокруг – запасы продовольствия, а хозяин убежища Говард уверяет, что спас ей жизнь. По его словам, наверху произошла катастрофа, воздух отравлен и открывать дверь категорически нельзя. Казалось бы, девушке невероятно повезло. Вот только поведение спасителя заставляет усомниться: действительно ли он защищает ее от внешнего мира или не дает своей пленнице сбежать по другой причине?

"Тихое место" (2018)

Семья Эбботт живет на ферме и старается не издавать ни звука. Родители и дети общаются жестами, ходят босиком и тщательно продумывают каждый бытовой шаг. Причина не в необычном семейном укладе: мир захватили слепые существа, обладающие исключительно острым слухом. Они находят добычу по шуму, поэтому упавшая игрушка или скрип половицы могут обернуться катастрофой.

"Птичий короб" (2018)

Мир рушится из-за угрозы, на которую нельзя смотреть: увидев нечто необъяснимое, люди совершают самоубийства. Малори, героиня Сандры Буллок, оказывается среди незнакомцев, забаррикадировавшихся в доме. Новые правила выживания просты и чудовищны: закрывать окна, не доверять любопытству и надевать повязку перед любым выходом наружу. Позже ей придется отправиться с двумя детьми на поиски безопасного места – практически вслепую.

"Дитя робота" (2019)

После исчезновения человечества в изолированном комплексе включается робот, которому поручено вырастить нового человека. Девочка называет его Матерью: другой семьи у нее нет, как нет и личного опыта жизни за стенами убежища. Она учится, проходит испытания и доверяет рассказам об опасной поверхности. Все меняется, когда у входа появляется раненая женщина. Сам факт ее существования вызывает вопросы, на которые старые объяснения больше не дают ответов.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку фантастических сериалов, где правда рассыпается в каждой серии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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