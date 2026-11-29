В кино существует отдельный жанр фильмов о том, что происходит с человечеством после глобальной катастрофы, которая уничтожает привычный мир, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT собрало подборку из фильмов о людях, которым приходится приспосабливаться к жизни среди разрушенных городов, опасных существ и других выживших.

Собачьи звезды (2026)

После смертоносной пандемии пилот Хиг и бывший морской пехотинец Бэнгли поселились на заброшенном аэродроме в Колорадо. Несмотря на то что мужчины неплохо ладят друг с другом, у них совершенно разные представления о жизни в новых условиях. Когда пилоту удается услышать по радио голос незнакомого человека, он решает покинуть аэродром и отправиться в другую часть штата.

Гренландия 2: Миграция (2026)

Прошло пять лет с момента столкновения кометы с Землей. Джон Гэррити, его жена Эллисон и сын Нэйтан живут в подземном убежище в Гренландии вместе с другими людьми, пережившими катастрофу. Однако последствия падения кометы продолжают давать о себе знать, и после сильного землетрясения выжившие вынуждены покинуть бункер.

Эра выживания (2022)

Генетические эксперименты привели к разрушению земной экосистемы. Большая часть привычных растений и животных исчезла, а состоятельные люди укрылись в защищенных городах – цитаделях. Остальным приходится самостоятельно добывать пропитание и покупать семена, которые способны дать урожай лишь один раз.

Финч (2021)

Мощная солнечная вспышка сделала поверхность Земли опасной для человека. Инженер Финч уже много лет живет в убежище вместе со своим псом по кличке Гудиер. Он собирает уцелевшие припасы и старается как можно реже подвергать себя воздействию солнечного излучения. Понимая, что из-за ухудшающегося здоровья однажды не сможет заботиться о собаке, Финч создает человекоподобного робота, которому намерен ее доверить.

Любовь и монстры (2020)

Попытка человечества уничтожить приближающийся к Земле астероид обернулась неожиданной катастрофой. Многие животные и насекомые мутировали, превратившись в огромных существ, а уцелевшие люди были вынуждены переселиться в подземные убежища. В одном из таких бункеров уже семь лет живет молодой парень по имени Джоэл. Связавшись по радио с другой группой выживших, он узнает, что его школьная возлюбленная Эйми находится примерно в 130 километрах от него.

Тихое место (2018)

Землю захватили загадочные существа, которые не способны видеть, но обладают невероятно острым слухом. Большинство людей погибло, а оставшиеся в живых стараются не издавать ни единого звука. Семья Эбботт поселилась на отдаленной ферме, где постепенно приспособилась к новым условиям.

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

После гибели цивилизации Земля превратилась в огромную пустыню, где люди ведут борьбу за воду, топливо и другие оставшиеся ресурсы. Одинокий странник Макс Рокатански попадает в плен к людям Несмертного Джо – правителя Цитадели, контролирующего доступ к запасам воды.

Книга Илая (2010)

Спустя тридцать лет после глобальной катастрофы Америка представляет собой выжженную пустошь. По ее дорогам странствует Илай, который привык самостоятельно добывать пищу, искать воду и защищаться от разбойников. Мужчина направляется на запад, неся с собой книгу, которую считает необходимым сохранить для будущих поколений.

Дорога (2009)

Неизвестная катастрофа уничтожила цивилизацию, оставив после себя безжизненные леса, разрушенные города и небольшие группы выживших. Среди них — мужчина и его маленький сын, которые путешествуют по опустошенной Америке. Они направляются к побережью, надеясь найти там более благоприятные условия для жизни.

Я – легенда (2007)

Попытка создать лекарство от рака привела к распространению вируса, который уничтожил большую часть человечества, а многих зараженных превратил в агрессивных существ, боящихся солнечного света. Военный вирусолог Роберт Невилл обладает иммунитетом к заболеванию и уже несколько лет живет в опустевшем Нью-Йорке вместе со своей овчаркой Сэм.

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