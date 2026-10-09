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Что посмотреть: восемь фантастических фильмов о связи сквозь время и радиоволны

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 07:38 Фото: кадр из фильма "Звонок из прошлого"
В кино существует отдельный жанр, когда один материальный предмет способен соединить людей из разных эпох и создать идеальные условия для драмы и фантастического детектива, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из восьми фантастических фильмов, когда обычный проводной телефон, любительская рация или почтовый ящик начинают передавать послания сквозь десятилетия, у героев появляется опасный соблазн переписать собственное прошлое.

Фильмы расположены в порядке возрастания оценок зрителей на портале Кинопоиск.

8. Сигнал. Фильм (Signal The Movie, 2021)

Кинопоиск: 6.0

Аналитик из современного отдела расследований находит в архиве старую служебную рацию, в которой отсутствуют батарейки. Ровно в назначенное ночное время прибор таинственным образом оживает, связывая героя с принципиальным инспектором из далекого прошлого. Детективы разных поколений объединяют свои усилия, чтобы раскрыть многолетние тайны и предотвратить масштабные инциденты.

7. Гость (The Caller, 2011)

Кинопоиск: 6.1

Молодая женщина Мэри после тяжелого расставания переезжает в новую квартиру, надеясь начать жизнь с чистого листа. Внезапно по старинному проводному телефону начинает звонить неизвестная дама, настойчиво утверждающая, что за окном сейчас конец семидесятых годов. Когда Мэри пытается прервать пугающие разговоры, таинственная собеседница начинает влиять на события прошлого прямо через телефонный провод.

6. Телефон (Deo pon, 2015)

Кинопоиск: 6.4

Успешный юрист год назад потерял любимую жену и никак не может оправиться от семейной трагедии. Во время сильной магнитной бури на его мобильный аппарат внезапно поступает звонок от супруги, которая звонит за день до рокового инцидента. Мужчина получает единственный шанс спасти родного человека, координируя ее шаги по телефону прямо из будущего.

5. Звонок из прошлого (Kol, 2020)

Кинопоиск: 7.1

Девушка возвращается в старый родительский дом и подключает забытый стационарный телефон с дисковым набором. Вскоре в трубке раздается голос испуганной сверстницы, которая заявляет, что находится в этом же здании двадцать лет назад. Героини начинают общаться и вмешиваться в события прошлого, не подозревая, к каким переменам это приведет в настоящем.

4. Тоже (Donggam, 2000)

Кинопоиск: 7.2

Студентка филологического факультета в конце семидесятых годов находит старый любительский радиоприемник и случайно выходит на незнакомую волну. На другом конце эфира ей отвечает парень, который учится в том же университете, но находится в двухтысячном году. Собеседники начинают делиться переживаниями и первой влюбленностью, постепенно распутывая причудливое сплетение их общих судеб.

3. Домик у моря (Siworae, 2000)

Кинопоиск: 7.6

Молодой архитектор селится в живописном доме на сваях у самого берега моря и обнаруживает в почтовом ящике странное письмо. Девушка, написавшая послание, просит переслать забытые вещи, хотя утверждает, что живет в будущем с разницей в два года. Начав обмениваться посланиями через зачарованный ящик, герои находят утешение в беседах и пытаются помочь друг другу на расстоянии.

2. Радиоволна (Frequency, 2000)

Кинопоиск: 7.8

Полицейский Джон случайно находит в кладовой старую любительскую радиостанцию своего отца-пожарного. Выйдя в ночной эфир во время редкого северного сияния, мужчина обнаруживает, что разговаривает с родителем, живущим ровно тридцать лет назад. Сын получает возможность предупредить близкого человека о грозящей опасности, меняя ход семейной истории.

1. Дом у озера (The Lake House, 2006)

Кинопоиск: 7.9

Женщина-врач съезжает из стеклянного загородного коттеджа и оставляет приветственную записку следующему арендатору в придорожном почтовом ящике. Послание находит молодой архитектор, который с удивлением понимает, что живет в этом же доме на два года раньше своей собеседницы. Регулярная переписка сквозь время перерастает в искреннее чувство и попытку организовать встречу в реальности.

Ранее мы рекомендовали к просмотру восемь фильмов о древних тайнах, которые не дают покоя.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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