#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
454.14
509.23
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
454.14
509.23
5.41
Советы

Большой прорыв ждет три знака зодиака уже в середине октября

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 21:33 Фото: magnific
Пятница, 16 октября 2026 года, станет поворотным днем для трех представителей зодиакального круга. Астрологи предупреждают, что с этого момента в их жизни начинается мощный новый этап, который потребует решительности и принесет долгожданные результаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, главное астрологическое событие дня – переход Плутона в прямое движение. Эта транзитная энергия отвечает не только за глубокую трансформацию, но и за способность доводить начатое до конца. Если вы давали себе обещание добиться успеха, пришло время выполнять обязательства. Наступает период реальных достижений и гордости за собственный труд.

Козерог

Для Козерогов этот день пройдет под девизом "нельзя терять ни минуты". Прямой Плутон подарит представителям знака мощный прилив вдохновения и ощущение приятной срочности. Козероги остро почувствуют желание вырваться вперед и сделать рывок в делах. При этом приходит понимание: чтобы улучшить жизнь, придется внести в нее коррективы и отказаться от прежних привычек. Впрочем, преодоление трудностей – привычное дело для Козерогов.

Скорпион

Скорпионы, для которых Плутон является управляющей планетой, получат долгожданный заряд мотивации. Прямое движение планеты позволит им взять контроль над собственной жизнью в свои руки. Астрологи отмечают, что в последнее время Скорпионы могли столкнуться с хаосом в некоторых сферах из-за нехватки дисциплины. Теперь пришло время навести порядок. Никто другой не сделает этого за них, поэтому ключевой задачей становится самодисциплина, которая поможет выжать максимум из нового жизненного этапа.

Овен

Овнам предстоит проявить свою боевую натуру. Если в последнее время вы ощущали неуверенность или сомнения, пора кардинально менять ситуацию. Перестаньте оглядываться на мнение окружающих и действуйте так, как подсказывает сердце. Путь к безопасности и комфорту не будет простым, но энергия Плутона поможет справиться с любыми препятствиями. Для Овнов это шанс вернуть контроль над собственной судьбой и с гордостью войти в новую эру.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи обнадежили на скорый успех три знака зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
астрология, звезды, знаки зодиака
14:49, 18 мая 2025
Потрясающий успех: астролог назвала пять знаков зодиака, которым повезет этим летом
перемены
17:27, 04 октября 2025
Астрологи выделили три знака зодиака, для которых выходные станут переломными
Гороскоп на 1 октября: космические советы для каждого знака зодиака
11:25, 01 октября 2024
Гороскоп на 1 октября: космические советы для каждого знака зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Игорь Травкин
22:34, Сегодня
Результаты первого дня второго тура женской Национальной лиги по волейболу
Фото: UFC
22:14, Сегодня
Пэдди Пимблетт рассказал, когда может состояться его следующий бой в UFC
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
21:47, Сегодня
Казахстанские пловцы приняли участие в финальных заплывах Кубка мира в Астане
Фото: ATP
21:33, Сегодня
ATP планирует увеличить ежегодные выплаты теннисистам с 2028 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: