Финансовая удача настигнет три знака зодиака уже на следующей неделе

С 19 по 25 октября 2026 года трех представителей зодиакального круга ждет мощный приток финансового благополучия и успеха. Астрологи советуют замедлить темп и внимательно следить за событиями недели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, этот период будет насыщен важными астрологическими событиями. 24 октября в знаке Скорпиона состоится соединение Солнца и Венеры (казими), которое положит начало новому циклу.

В тот же день в этом же знаке начнется ретроградный Меркурий, а 25 октября ретро-Венера вернется в знак Весов. Эксперты отмечают, что на этой неделе стоит присмотреться к людям и возможностям из прошлого – иногда тайминг играет ключевую роль.

Козерог

Козерогам придется пересмотреть свои методы заработка. 23 октября астероид Юнона перейдет в знак Водолея, что принесет инновации в финансовую сферу. Юнона отвечает за партнерство, поэтому Козероги могут решиться на необычное деловое сотрудничество или опробовать новый источник дохода.

Хотя эта энергия непривычна для консервативных Козерогов, звезды рекомендуют проявить гибкость. Вместо привычной стабильной работы с 9 до 18 часов этот период требует нестандартных решений и готовности рисковать ради долгожданного изобилия.

Весы

Для Весов на пороге финансового прорыва открывается новая глава. 24 октября казими Венеры в Скорпионе принесет интересные предложения, к которым поначалу можно отнестись с сомнением, но именно им стоит довериться.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе также вернет на рассмотрение прошлые проекты и возможности, на которые теперь удастся взглянуть под другим углом. Весы задают тон своей жизни, и осознание собственной ценности поможет легко притягивать материальные блага.

Дева

Девам предстоит честно оценить свои инвестиции. 25 октября ретроградная Венера вернется в знак Весов, запустив мощный этап переоценки финансовой жизни. Поскольку Венера управляет богатством и партнерством, Девам нужно на время поставить на паузу новые начинания и проанализировать текущие вложения и бизнес-связи.

Такой период продлится до 13 ноября и позволит понять, приносят ли имеющиеся активы реальную пользу. После того как Венера вернется в директное движение в ноябре, можно будет применить полученные уроки на практике.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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