Эксперт раскрыл секрет долголетия и здоровой печени

В Испании эксперт по долголетию Давид Сеспедес развеял популярные мифы о вреде яиц для организма. По его словам, ежедневное употребление этого продукта в количестве четырех штук пойдет только на пользу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20minutos, долгое время яйца советовали ограничивать из-за высокого содержания холестерина, однако со временем эти опасения полностью опровергли. Как пояснил специалист в соцсетях, холестерин из пищи практически не влияет на его уровень в крови, а сам продукт обладает уникальными свойствами.

В отличие от мяса или рыбы, яйцо содержит все необходимые строительные блоки для формирования живого организма и обладает наивысшей биологической ценностью.

По словам Давида Сеспедеса, употреблять продукт важно целиком, а не выбрасывать желток: белок снабжает организм незаменимыми аминокислотами и защищает иммунитет, а желток богат холином, который необходим для работы мозга и профилактики жировой болезни печени.

"Не существует убедительных научных доказательств того, что яйца повышают уровень холестерина или вредят сердечно-сосудистой системе. Так что да, есть по четыре яйца в день до конца жизни принесет вам только пользу", – подчеркнул эксперт.

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