Плов в прошлом: рецепт рисового гратена, укутанного румяным сыром
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Рисовый гратен с томатами и сырно-овощной начинкой – блюдо, которое удивит своим вкусом благодаря хрустящей корочке, тягучей моцарелле, томатам и зеленому горошку. Делается просто, а на столе смотрится празднично, сообщает Zakon.kz.
Авторы рецепта на портале Popcornnews советуют использовать помидоры в собственном соку, добавляя их густую мякоть, а лишнюю жидкость оставить для соуса или супа. Так запеканка лучше сохранит форму.
Ингредиенты:
- Круглозерный рис – 400 г;
- измельченные томаты в собственном соку – 400 г;
- моцарелла для пиццы – 120 г;
- зеленый горошек – 100 г;
- твердый сыр – 60 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло – 30 г;
- панировочные сухари – 2 ст. л.;
- итальянские травы – 2 ч. л.;
- соль и черный перец – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Рис промойте и отварите в подсоленной воде до состояния аль денте – он должен оставаться слегка плотным внутри.
- Положите на сито, не промывайте и остудите до теплого состояния.
- Соедините рис с измельченными томатами, яйцом, итальянскими травами и 40 г мелко натертого твердого сыра.
- Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Моцареллу нарежьте небольшими кубиками. С консервированного горошка полностью слейте жидкость.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями.
- Выложите половину рисовой массы, распределите сверху горошек и моцареллу.
- Накройте оставшимся рисом, разровняйте и посыпьте оставшимся твердым сыром.
- Запекайте при температуре 180 °C около 30-35 минут, пока верх не покроется румяной корочкой.
- Оставьте гратен в форме на 15-20 минут: за это время он уплотнится и будет лучше держать форму при нарезке.
Подавайте теплым или полностью остывшим.
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