Плов в прошлом: рецепт рисового гратена, укутанного румяным сыром

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Рисовый гратен с томатами и сырно-овощной начинкой – блюдо, которое удивит своим вкусом благодаря хрустящей корочке, тягучей моцарелле, томатам и зеленому горошку. Делается просто, а на столе смотрится празднично, сообщает Zakon.kz.

Авторы рецепта на портале Popcornnews советуют использовать помидоры в собственном соку, добавляя их густую мякоть, а лишнюю жидкость оставить для соуса или супа. Так запеканка лучше сохранит форму. Ингредиенты: Круглозерный рис – 400 г;

измельченные томаты в собственном соку – 400 г;

моцарелла для пиццы – 120 г;

зеленый горошек – 100 г;

твердый сыр – 60 г;

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – 30 г;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

итальянские травы – 2 ч. л.;

соль и черный перец – по вкусу. Процесс приготовления: Рис промойте и отварите в подсоленной воде до состояния аль денте – он должен оставаться слегка плотным внутри.

и в подсоленной воде до состояния аль денте – он должен оставаться слегка плотным внутри. Положите на сито, не промывайте и остудите до теплого состояния.

на сито, не промывайте и до теплого состояния. Соедините рис с измельченными томатами, яйцом, итальянскими травами и 40 г мелко натертого твердого сыра.

рис с измельченными томатами, яйцом, итальянскими травами и 40 г мелко натертого твердого сыра. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Моцареллу нарежьте небольшими кубиками. С консервированного горошка полностью слейте жидкость.

небольшими кубиками. С консервированного горошка полностью жидкость. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями.

сливочным маслом и присыпьте сухарями. Выложите половину рисовой массы, распределите сверху горошек и моцареллу.

половину рисовой массы, распределите сверху горошек и моцареллу. Накройте оставшимся рисом, разровняйте и посыпьте оставшимся твердым сыром.

оставшимся рисом, и посыпьте оставшимся твердым сыром. Запекайте при температуре 180 °C около 30-35 минут, пока верх не покроется румяной корочкой.

при температуре 180 °C около 30-35 минут, пока верх не покроется румяной корочкой. Оставьте гратен в форме на 15-20 минут: за это время он уплотнится и будет лучше держать форму при нарезке. Подавайте теплым или полностью остывшим. Ранее мы писали о том, как приготовить сочные чебуреки дома: секрет фирменного фарша.

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