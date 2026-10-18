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Плов в прошлом: рецепт рисового гратена, укутанного румяным сыром

Кулинария, рис, сыр, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 03:30 Фото: pexels
Рисовый гратен с томатами и сырно-овощной начинкой – блюдо, которое удивит своим вкусом благодаря хрустящей корочке, тягучей моцарелле, томатам и зеленому горошку. Делается просто, а на столе смотрится празднично, сообщает Zakon.kz.

Авторы рецепта на портале Popcornnews советуют использовать помидоры в собственном соку, добавляя их густую мякоть, а лишнюю жидкость оставить для соуса или супа. Так запеканка лучше сохранит форму.

Ингредиенты:

  • Круглозерный рис – 400 г;
  • измельченные томаты в собственном соку – 400 г;
  • моцарелла для пиццы – 120 г;
  • зеленый горошек – 100 г;
  • твердый сыр – 60 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • панировочные сухари – 2 ст. л.;
  • итальянские травы – 2 ч. л.;
  • соль и черный перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

  • Рис промойте и отварите в подсоленной воде до состояния аль денте – он должен оставаться слегка плотным внутри.
  • Положите на сито, не промывайте и остудите до теплого состояния.
  • Соедините рис с измельченными томатами, яйцом, итальянскими травами и 40 г мелко натертого твердого сыра.
  • Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  • Моцареллу нарежьте небольшими кубиками. С консервированного горошка полностью слейте жидкость.
  • Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями.
  • Выложите половину рисовой массы, распределите сверху горошек и моцареллу.
  • Накройте оставшимся рисом, разровняйте и посыпьте оставшимся твердым сыром.
  • Запекайте при температуре 180 °C около 30-35 минут, пока верх не покроется румяной корочкой.
  • Оставьте гратен в форме на 15-20 минут: за это время он уплотнится и будет лучше держать форму при нарезке.

Подавайте теплым или полностью остывшим.

Ранее мы писали о том, как приготовить сочные чебуреки дома: секрет фирменного фарша.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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