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Альтернатива бутербродам: рецепт восхитительных конвертиков с ветчиной и сыром за 15 минут

Рецепт, сыр, выпечка, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 03:30 Фото: magnific
Конвертики с ветчиной и сыром – такой завтрак удобно готовить, когда дома есть тонкий лаваш и немного сыра. Снаружи лакомство получится хрустящим, а внутри будет горячая начинка с тягучим сыром, сообщает Zakon.kz.

Как поясняет popcornnews, по сути, это горячие бутерброды, только гораздо интереснее.

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш – 2 больших листа;
  • ветчина – 150 г;
  • полутвердый сыр – 150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

  • Ветчину нарежьте маленькими кубиками, сыр натрите на крупной терке.
  • Смешайте их с мелко нарезанной зеленью.
  • Лаваш нарежьте длинными полосками шириной около 10 см.
  • На край каждой положите немного начинки.
  • Сворачивайте полоску по диагонали, каждый раз меняя направление, пока не получится закрытый треугольный конвертик.
  • Яйца взбейте с молоком до однородности.
  • Быстро окуните каждый конвертик в смесь, не оставляя его надолго: тонкий лаваш легко размокает.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  • Выложите конвертики швом вниз и жарьте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  • Если сыр не успел расплавиться, уменьшите нагрев и подержите конвертики под крышкой еще 1-2 минуты.
  • Подавайте сразу, пока лаваш остается хрустящим, а сыр – горячим и тягучим.
  • Ветчину можно заменить готовой курицей, индейкой или сосисками.

Полезный совет: не кладите слишком много начинки, иначе лаваш может порваться.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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