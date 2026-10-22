Альтернатива бутербродам: рецепт восхитительных конвертиков с ветчиной и сыром за 15 минут

Фото: magnific

Конвертики с ветчиной и сыром – такой завтрак удобно готовить, когда дома есть тонкий лаваш и немного сыра. Снаружи лакомство получится хрустящим, а внутри будет горячая начинка с тягучим сыром, сообщает Zakon.kz.

Как поясняет popcornnews, по сути, это горячие бутерброды, только гораздо интереснее. Ингредиенты: Тонкий лаваш – 2 больших листа;

ветчина – 150 г;

полутвердый сыр – 150 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

зелень – по желанию. Процесс приготовления: Ветчину нарежьте маленькими кубиками, сыр натрите на крупной терке.

маленькими кубиками, сыр на крупной терке. Смешайте их с мелко нарезанной зеленью.

их с мелко нарезанной зеленью. Лаваш нарежьте длинными полосками шириной около 10 см.

длинными полосками шириной около 10 см. На край каждой положите немного начинки.

немного начинки. Сворачивайте полоску по диагонали, каждый раз меняя направление, пока не получится закрытый треугольный конвертик.

полоску по диагонали, каждый раз меняя направление, пока не получится закрытый треугольный конвертик. Яйца взбейте с молоком до однородности.

с молоком до однородности. Быстро окуните каждый конвертик в смесь, не оставляя его надолго: тонкий лаваш легко размокает.

каждый конвертик в смесь, не оставляя его надолго: тонкий лаваш легко размокает. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

сковороду с небольшим количеством масла. Выложите конвертики швом вниз и жарьте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

конвертики швом вниз и жарьте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Если сыр не успел расплавиться, уменьшите нагрев и подержите конвертики под крышкой еще 1-2 минуты.

нагрев и подержите конвертики под крышкой еще 1-2 минуты. Подавайте сразу, пока лаваш остается хрустящим, а сыр – горячим и тягучим.

сразу, пока лаваш остается хрустящим, а сыр – горячим и тягучим. Ветчину можно заменить готовой курицей, индейкой или сосисками. Полезный совет : не кладите слишком много начинки, иначе лаваш может порваться. Для многих семей салат "селедка под шубой" является любимым, однако готовить его с нуля довольно утомительно. Поэтому мы советовали приготовить "ленивую" шубу: рецепт салата в 100 раз вкуснее и проще классического.

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