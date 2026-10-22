Альтернатива бутербродам: рецепт восхитительных конвертиков с ветчиной и сыром за 15 минут
Фото: magnific
Конвертики с ветчиной и сыром – такой завтрак удобно готовить, когда дома есть тонкий лаваш и немного сыра. Снаружи лакомство получится хрустящим, а внутри будет горячая начинка с тягучим сыром, сообщает Zakon.kz.
Как поясняет popcornnews, по сути, это горячие бутерброды, только гораздо интереснее.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш – 2 больших листа;
- ветчина – 150 г;
- полутвердый сыр – 150 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 2 ст. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- зелень – по желанию.
Процесс приготовления:
- Ветчину нарежьте маленькими кубиками, сыр натрите на крупной терке.
- Смешайте их с мелко нарезанной зеленью.
- Лаваш нарежьте длинными полосками шириной около 10 см.
- На край каждой положите немного начинки.
- Сворачивайте полоску по диагонали, каждый раз меняя направление, пока не получится закрытый треугольный конвертик.
- Яйца взбейте с молоком до однородности.
- Быстро окуните каждый конвертик в смесь, не оставляя его надолго: тонкий лаваш легко размокает.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Выложите конвертики швом вниз и жарьте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Если сыр не успел расплавиться, уменьшите нагрев и подержите конвертики под крышкой еще 1-2 минуты.
- Подавайте сразу, пока лаваш остается хрустящим, а сыр – горячим и тягучим.
- Ветчину можно заменить готовой курицей, индейкой или сосисками.
Полезный совет: не кладите слишком много начинки, иначе лаваш может порваться.
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