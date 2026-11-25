Вселенная выбрала любимчиков: три знака зодиака ждут особенные перемены
По астрологическому прогнозу, переход Луны в знак Рака принесет ощущение внутренней гармонии, уверенности в себе и поддержки Вселенной. В этот день многим станет проще отпустить тревоги о будущем, сосредоточиться на настоящем и поверить в собственные возможности. Об этом пишет издание YourTango.
Телец
Тельцам Луна в Раке подарит оптимизм и веру в большие перемены. Появится желание мечтать смелее и браться за то, что раньше казалось недостижимым. День поможет избавиться от негативных переживаний и почувствовать, что обстоятельства складываются в их пользу. Главное — не упустить открывающиеся возможности.
Лев
Львы смогут не только насладиться хорошим настроением, но и поделиться им с окружающими. Астрологический прогноз обещает день, благоприятный для творчества, добрых поступков и проявления талантов. Щедрость и внимание к близким помогут укрепить отношения и получить приятную отдачу.
Стрелец
Стрельцам четверг напомнит о том, насколько они важны для окружающих. День обещает быть наполненным теплом, любовью и приятным общением с друзьями и семьей. Луна в Раке поможет представителям знака уделить больше внимания себе, отпустить переживания о прошлом и не тревожиться о будущем, наслаждаясь настоящим.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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