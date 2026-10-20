Астрологи предупредили, для кого 21 октября станет поворотным днем

По астрологическому прогнозу, 21 октября 2026 года для трех знаков зодиака может стать временем позитивных перемен и личного роста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, квадратура Луны и Урана подтолкнет их пересмотреть привычки, изменить подход к жизни и начать двигаться к своим целям.

Овен

Овнам предстоит честно оценить свою жизнь и понять, что не все складывается так, как хотелось бы. Вместо стремления к недостижимому идеалу им советуют сосредоточиться на собственном благополучии и принятии себя. Это поможет увидеть новые возможности и добиться заметного прогресса.

Телец

Тельцы могут почувствовать готовность к серьезным переменам. Осознание своих сильных сторон и возможностей придаст им уверенности. По прогнозу, новые открытия помогут представителям знака поверить в себя и начать воплощать планы, которые раньше казались недостижимыми.

Весы

Для Весов этот день может стать отправной точкой к выходу из сложного периода. Представители знака смогут увидеть перспективы там, где раньше сталкивались с трудностями. Главное – не откладывать действия: решительность поможет им приблизиться к желаемым изменениям.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака ждут хорошие перемены.