Курс доллара продолжил снижение на торгах 21 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,6 тенге, снизившись еще на 1,91 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,46 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,26 тенге (-0,25).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,8 – 450 тенге, евро – по 502-507,4 тенге, рубли – по 5,25-5,36.
Мировые цены на нефть на биржах растут 21 октября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, увеличившись на 1,76 доллара, составила 110,55 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 1,46 доллара – до 99,28 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара 450,69 тенге, евро – 505,04 тенге, рубля – 5,45 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 октября, можно здесь.