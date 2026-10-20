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"Ленивая" шуба: рецепт салата в 100 раз вкуснее и проще классического

Салат, селедка под шубой, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 03:31 Фото: pexels
Для многих семей салат "селедка под шубой" является любимым, однако готовить его с нуля довольно утомительно. Сварить все ингредиенты и выложить их аккуратными слоями может занять немало времени, сообщает Zakon.kz.

Также для насыщенности вкуса салат принято настаивать в холодильнике. Так что этот процесс может затянуться на несколько часов. Насладиться любимым вкусом можно и без всех этих манипуляций.

Для этого существует рецепт ленивой шубы.

В отличие от классической ленивая шуба – салат, который не нужно выкладывать слоями. Все продукты смешивают в однородную массу, что значительно упрощает процесс.

Ингредиенты:

  • 300 граммов филе селедки;
  • одна картофелина;
  • одна морковь;
  • одна крупная свекла или две небольшие;
  • два яйца;
  • половина луковицы;
  • четыре столовые ложки майонеза.

Процесс приготовления:

  • Отварите до готовности яйца и все овощи кроме лука.
  • Филе селедки переберите от костей и нарежьте небольшим кубиком.
  • Такой же формы и размера сделайте остальные ингредиенты, кроме свеклы, которую нужно крупно натереть.
  • Лук нарежьте мелким кубиком.
  • Смешайте все продукты для салата, заправьте майонезом и посолите.
  • При желании украсьте рубленым укропом.

После этого селедка готова. Салат не обязательно дополнительно выдерживать в холодильнике, а можно сразу подавать к столу.

Ранее мы предлагали вашему вниманию рецепт рисового гратена, укутанного румяным сыром.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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