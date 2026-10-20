"Ленивая" шуба: рецепт салата в 100 раз вкуснее и проще классического

Для многих семей салат "селедка под шубой" является любимым, однако готовить его с нуля довольно утомительно. Сварить все ингредиенты и выложить их аккуратными слоями может занять немало времени, сообщает Zakon.kz.

Также для насыщенности вкуса салат принято настаивать в холодильнике. Так что этот процесс может затянуться на несколько часов. Насладиться любимым вкусом можно и без всех этих манипуляций.

Для этого существует рецепт ленивой шубы.

В отличие от классической ленивая шуба – салат, который не нужно выкладывать слоями . Все продукты смешивают в однородную массу, что значительно упрощает процесс.

Ингредиенты:

300 граммов филе селедки;

одна картофелина;

одна морковь;

одна крупная свекла или две небольшие;

два яйца;

половина луковицы;

четыре столовые ложки майонеза.

Процесс приготовления:

Отварите до готовности яйца и все овощи кроме лука.

до готовности яйца и все овощи кроме лука. Филе селедки переберите от костей и нарежьте небольшим кубиком.

от костей и небольшим кубиком. Такой же формы и размера сделайте остальные ингредиенты, кроме свеклы, которую нужно крупно натереть .

остальные ингредиенты, кроме свеклы, которую нужно крупно . Лук нарежьте мелким кубиком.

мелким кубиком. Смешайте все продукты для салата, заправьте майонезом и посолите.

все продукты для салата, майонезом и посолите. При желании украсьте рубленым укропом.

После этого селедка готова. Салат не обязательно дополнительно выдерживать в холодильнике, а можно сразу подавать к столу.

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