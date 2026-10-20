"Ленивая" шуба: рецепт салата в 100 раз вкуснее и проще классического
Фото: pexels
Для многих семей салат "селедка под шубой" является любимым, однако готовить его с нуля довольно утомительно. Сварить все ингредиенты и выложить их аккуратными слоями может занять немало времени, сообщает Zakon.kz.
Также для насыщенности вкуса салат принято настаивать в холодильнике. Так что этот процесс может затянуться на несколько часов. Насладиться любимым вкусом можно и без всех этих манипуляций.
Для этого существует рецепт ленивой шубы.
В отличие от классической ленивая шуба – салат, который не нужно выкладывать слоями. Все продукты смешивают в однородную массу, что значительно упрощает процесс.
Ингредиенты:
- 300 граммов филе селедки;
- одна картофелина;
- одна морковь;
- одна крупная свекла или две небольшие;
- два яйца;
- половина луковицы;
- четыре столовые ложки майонеза.
Процесс приготовления:
- Отварите до готовности яйца и все овощи кроме лука.
- Филе селедки переберите от костей и нарежьте небольшим кубиком.
- Такой же формы и размера сделайте остальные ингредиенты, кроме свеклы, которую нужно крупно натереть.
- Лук нарежьте мелким кубиком.
- Смешайте все продукты для салата, заправьте майонезом и посолите.
- При желании украсьте рубленым укропом.
После этого селедка готова. Салат не обязательно дополнительно выдерживать в холодильнике, а можно сразу подавать к столу.
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