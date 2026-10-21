Вселенная выбрала три знака зодиака, которые разбогатеют прямо сейчас

21 октября 2026 года, когда Луна образует тригон с Венерой, три знака зодиака смогут реализовать свои лучшие намерения. Эти начинания встретят поддержку Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, если вы мечтали о богатстве и изобилии, то ваши шансы воплотить их в жизнь только что возросли.

Дева

Ваше главное преимущество сейчас – это способность верить, что все хорошо. Это действительно имеет решающее значение. Именно так вы можете свернуть горы и воплотить свои мечты в реальность, привлекая огромное богатство. Это не случайная удача или стечение обстоятельств. Это ваш звездный час. Наслаждайтесь им и продолжайте мыслить позитивно.

Скорпион

В среду Луна образует тригон с Венерой и изменит ваше мышление. Вы начнете воспринимать богатство как нечто хорошее и безопасное. Вас не так сильно волнуют все сопутствующие ему факторы, потому что вы знаете, что являетесь ответственным человеком. Сейчас в вашей жизни прекрасный период, и во многом это потому, что вы верите в себя и свои способности. Вы не сомневаетесь в том, чего заслуживаете, и в том, сможете ли вы этого добиться.

Рыбы

Вы всегда умели собраться с силами, когда дело доходило до оплаты счетов или просто до зарабатывания денег. Вы не беспокоитесь о деньгах так, как многие другие. Вы верите, что всегда сможете во всем разобраться. Вы также знаете, что Вселенная действует таинственным образом и что вы всегда будете защищены. Когда в среду Луна образует тригон с Венерой, эта защита ощущается одновременно и как проявление любви, и как нечто реальное. Она позволяет вам доверять моменту, он и принесет вам деньги.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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