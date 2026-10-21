День больших побед: три знака зодиака окажутся на пороге невероятного прорыва

Астрологи прогнозируют наступление мощного жизненного этапа для представителей трех знаков зодиака с 22 октября 2026 года. Астрологический транзит Лилит в прямом движении принесет ясность ума, уверенность и возможность принимать судьбоносные решения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, влияние небесных тел позволит многим избавиться от сомнений, вернуть контроль над собственной жизнью и направить энергию в нужное русло.

Овен

Для Овнов прямое движение Лилит станет моментом настоящего триумфа. Вы почувствуете прилив невероятной силы и уверенности в собственных возможностях. Этот транзит вдохновляет на любовь к себе и смелость, позволяя без страха шагать на незнакомую территорию.

Четверг запустит процесс, благодаря которому позитивный настрой превратит любой замысел в успех. Астрологи подчеркивают, что это не разовый всплеск везения, а начало долгой и сильной личной эпохи.

Скорпион

Скорпионы с самого утра четверга поймают волну успеха. Настрой победителя позволит вам буквально превращать в золото все, к чему вы прикасаетесь. Уверенность в том, что упорный труд обязательно принесет желаемый результат, станет главным двигателем прогресса.

Вы привыкли отвечать за свои слова и стремиться к совершенству, поэтому закладываете мощный фундамент для будущих достижений. Наступают крупные перемены и этот прорыв – исключительно ваша заслуга.

Водолей

Для Водолеев этот период станет сигналом к активным действиям. Оставаться в стороне и наблюдать за успехами других – совсем не в вашем стиле, особенно под влиянием мятежной Лилит. Сейчас у вас больше энергии, чем за последние несколько месяцев, и вы готовы принять любой вызов.

Интуиция подскажет верный путь, а уверенность в благополучном исходе поможет преодолеть любые препятствия. Четверг идеален для того, чтобы довериться себе и начать действовать без промедления.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака ждут хорошие перемены.