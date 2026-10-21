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Вселенная приготовила награду для четырех знаков зодиака

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 01:49 Фото: magnific
После нескольких тяжелых месяцев жизнь четырех знаков зодиака наконец возвращается в привычное русло. Позитивные перемены астрологи связывают с окончанием ретроградной фазы Плутона, развернувшегося в прямое движение. Время испытаний осталось позади, сообщает Zakon.kz.

Астролог Эван Натаниэль Грим отмечает, что Плутон – это планета, которая погружает нас в самые глубокие и сокровенные уголки подсознания, пишет издание YourTango.

Скорпион

Для Скорпионов прошедшие месяцы стали временем размышлений, переоценки страхов и истинных желаний. С выходом Плутона в прямое движение в знаке Водолея вы сможете смело действовать без прежних сомнений. По словам астролога, накопленный опыт поможет лучше понимать расстановку сил и легко маневрировать в сложных ситуациях.

Телец

Тельцам прямое движение планеты поможет избавиться от драмы в личных отношениях, которые с мая находились в кризисе. Хотя окружающие все еще могут провоцировать конфликты, теперь вы научились вовремя отходить в сторону. Вы осознаете, кто пытался вас ослабить, но решите не втягиваться в интриги, защищая свой внутренний покой.

Лев

Для Львов наступает период избавления от всего, что тормозило развитие. За последние месяцы вы четко осознали, какие привычки, деструктивные сценарии или токсичные связи тянули вас назад. Теперь вы готовы без сожалений попрощаться с прошлым и шагнуть в новый этап с ценными уроками.

Водолей

Водолеи почувствуют, что удача снова на их стороне, ведь Плутон разворачивается именно в их знаке. Это идеальный момент для финансового взлета и укрепления своего авторитета. По прогнозу Эвана Натаниэля Грима, если вы проявите стратегический подход и будете открыты к советам, то сможете реализовать самые амбициозные мечты.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака окажутся на пороге невероятного прорыва.

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Канат Болысбек
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