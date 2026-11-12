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Для пяти знаков зодиака начинается новый этап: что обещают звезды

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 07:06 Фото: magnific
Пять знаков зодиака получат шанс закрепить успех и почувствовать, что трудности остались позади. Астрологи связывают это с переходом Луны в знак Козерога 12 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в этот день особенно благоприятные перемены ожидают Раков, Водолеев, Тельцов, Весов и Львов. По мнению астролога Олив Хани, влияние Луны поможет этим знакам осознать результаты прежних усилий и увереннее двигаться дальше.

Рак

Для Раков 12 ноября станет днем, когда многое встанет на свои места. Представители знака смогут понять, какой следующий шаг им необходимо сделать, чтобы закрепить достигнутое.

Особую роль сыграют окружающие люди. Поддержка коллег и единомышленников поможет Ракам сосредоточиться на работе, финансовых вопросах и новых возможностях.

Водолей

Водолеев могут порадовать хорошие новости и новые перспективы. Их нестандартный взгляд на мир, даже если он не совпадает с мнением большинства, станет преимуществом.

Астролог считает, что прежние испытания были не напрасными. В этот день Водолеи смогут увидеть, к чему привели их усилия, и понять, что положительные перемены могут оказаться долгосрочными.

Телец

Тельцам советуют вспомнить о рисках, на которые они когда-то решились, несмотря на неопределенность. Возможно, тогда им пришлось выйти из зоны комфорта и отказаться от привычных правил.

Теперь представители знака смогут увидеть результат этих решений. Даже сложные обстоятельства, которые раньше казались непреодолимыми, могут обернуться ценным опытом и новыми возможностями.

Весы

Для Весов 12 ноября может стать началом нового этапа. По мнению астролога, пришло время оставить прошлое позади и сосредоточиться на том, чего действительно хочется достичь.

При этом важно научиться отличать искреннее желание помогать другим от чувства обязанности. Такое понимание поможет Весам принимать более осознанные решения и выстраивать отношения с окружающими.

Лев

Львам предстоит осознать ответственность, которая приходит вместе с лидерством. Если накануне они получили признание и поддержку окружающих, то теперь важно понять, что от их решений зависит благополучие других людей.

Вы были созданы для этой задачи, отмечает астролог, призывая Львов не сомневаться в своих силах, проявлять смелость и получать удовольствие от жизни.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут большие перемены.

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Канат Болысбек
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