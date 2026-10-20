1,8 трлн тенге не могут вернуть банкам казахстанцы

За последние пять лет доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в банковском секторе Казахстана снизилась с 6,9% до 4,1%. Но несмотря на положительную динамику, объем проблемных займов остается значительным, передает корреспондент Zakon.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на запрос издания сообщили, что за последние пять лет доля NPL90+ в ссудном портфеле банков второго уровня снизилась с 6,9% в 2020 году до 4,1% по состоянию на 1 сентября 2026 года.

"По состоянию на 1 сентября 2026 года объем кредитов с просрочкой более 90 дней составлял 1 трлн 857 млрд тенге, или 4,1% от ссудного портфеля банков второго уровня. Сумма займов с просрочкой свыше 90 дней в портфеле кредитов населению составила 1 трлн 219,5 млрд тенге, или 4,6% от портфеля кредитов населению", – сообщили в ведомстве.

Поясняется, что просрочку по кредитам более 90 дней имеют 670,6 тысячи человек.

18 октября 2026 года сообщалось, что в Западно-Казахстанской области суд помог местной жительнице выбраться из кредитной кабалы и избежать банкротства. Сельская учительница смогла добиться утверждения плана восстановления своей платежеспособности.