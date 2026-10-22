Отмена покупок и свадьбы: что еще нельзя делать 23 октября

В народном календаре дата 23 октября получила название Евлампий Зимоуказатель. В 2026 году этот интересный праздник выпадает на пятницу, сообщает Zakon.kz.

Традиционно с этим днем было связано множество суеверий и запретов, главный из которых касался покупки новых вещей, особенно одежды. Предки верили, что приобретения, сделанные 23 октября, могут принести в дом неприятности и незапланированные расходы.

Что еще нельзя делать 23 октября

надевать дорогие украшения – блеск золота и драгоценных камней может привлечь нечистую силу и спровоцировать беду;

выметать сор из дома – есть риск вместе с мусором лишиться достатка и удачи;

давать в долг свечи и спички – вместе с огнем можно "отдать" чужим людям семейное тепло и благополучие;

плевать в огонь – к пожару;

покупать спиртные напитки – в семье появится человек, злоупотребляющий алкоголем;

гадать и пытаться узнать будущее – предсказания окажутся обманчивыми и приведут к неприятностям;

играть свадьбу и венчаться – союз окажется непрочным, а семейная жизнь будет сопровождаться ссорами.

Чаще всего вечером на Евлампия устраивали посиделки, пряли и рассказывали сказки – считалось, что работа при огне принесет тепло в дом. Женщины варили кашу и ставили посуду с ней у окна, "чтобы мороз не кусался", а мужчины чинили инструменты.

Конечно же, на Евлампия Зимоуказателя, как говорится в публикации издания "Известия", внимательно наблюдали за природой, следили за небом, направлением ветра и состоянием деревьев.

Особое значение придавали молодому месяцу: по приметам пытались определить, когда придут зимние метели.

Народные приметы:

рога месяца обращены к северу – к скорой, морозной и снежной зиме, рога повернуты к югу – холода придут не скоро, осень будет долгой и слякотной;

на улице грязно и сыро – устойчивого снега не будет до ноября;

до 23 октября еще не было заморозков – теплая погода может продержаться еще около четырех недель;

на верхушках деревьев сохранились зеленые листья – весна придет рано;

утром на траве появилась роса – к приближению ночных заморозков;

ветер дует с востока или севера – скоро заметно похолодает.

Примечательно, что немного ранее синоптики РГП "Казгидромет" огорчили жителей Алматы известиями о первом снеге и заморозках. В Шымкенте тем временем в эти дни – с 22 по 24 октября 2026 года – обещают тепло до +20°С, а в Астане похолодает до -7°С.