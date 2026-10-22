Золотая лихорадка в гардеробе: как носить вещи с блеском без праздничного повода
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов поделился советами, как стильно вписать вещи золотого цвета в повседневные образы, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил, что золотые элементы могут стать ярким акцентом в привычном гардеробе. Чтобы сочетания выглядели гармонично, стилист рекомендует комбинировать их с трикотажем, базовыми вещами и денимом.
"Готовьтесь к очевидной "золотой лихорадке" и учитесь интегрировать золотые вещи в свои образы!!! Трикотаж, база, деним вам в помощь!" – написал эксперт.
Ранее стилист рассказал, как разнообразить весенний гардероб.
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