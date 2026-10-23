Без чего категорически нельзя выходить на улицу в ветер
По словам специалиста, сам по себе холод или ветер не являются причиной среднего отита. Чаще воспаление возникает на фоне ОРВИ, насморка или других инфекций верхних дыхательных путей.
Все дело в слуховой трубе – канале, который соединяет среднее ухо с носоглоткой.
Во время простуды слизистая отекает, работа слуховой трубы нарушается, вентиляция среднего уха ухудшается. За барабанной перепонкой может скапливаться жидкость, появляется заложенность, снижение слуха, и иногда развивается воспаление.
Сильный холодный ветер, в свою очередь, действительно способен усилить боль и дискомфорт, особенно тогда, когда воспалительный процесс уже начался.
Важно помнить: боль в ухе еще не диагноз "отит". Причиной могут быть воспаление наружного слухового прохода, заболевания носа, зубов или даже височно-нижнечелюстного сустава.
Конечно же, продолжает специалист в разговоре с "АиФ", холод и ветер не единственное, что может навредить ушам. Немаловажно отказаться от глубокой чистки ушей ватными палочками: так можно травмировать кожу слухового прохода и спровоцировать воспаление.
Если после простуды появилась сильная боль в ухе, снизился слух, появились выделения или температура, стоит обратиться к ЛОР-врачу.
Таким образом, ношение шапки остается разумной мерой профилактики, однако каждый порыв ветра сам по себе опасности не представляет. Отит – это не "продуло ухо", а заболевание, у которого есть конкретная причина.
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