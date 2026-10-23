Без чего категорически нельзя выходить на улицу в ветер

Многим с детства знакомо важное предостережение о том, что ходить без шапки нельзя – ухо может продуть, что неизбежно спровоцирует отит. Но действительно ли ветер способен стать причиной этого заболевания, рассказал врач-оториноларинголог Марат Ахмедов, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, сам по себе холод или ветер не являются причиной среднего отита. Чаще воспаление возникает на фоне ОРВИ, насморка или других инфекций верхних дыхательных путей.

Все дело в слуховой трубе – канале, который соединяет среднее ухо с носоглоткой.

Во время простуды слизистая отекает, работа слуховой трубы нарушается, вентиляция среднего уха ухудшается. За барабанной перепонкой может скапливаться жидкость, появляется заложенность, снижение слуха, и иногда развивается воспаление.

Сильный холодный ветер, в свою очередь, действительно способен усилить боль и дискомфорт, особенно тогда, когда воспалительный процесс уже начался.

Важно помнить: боль в ухе еще не диагноз "отит". Причиной могут быть воспаление наружного слухового прохода, заболевания носа, зубов или даже височно-нижнечелюстного сустава.

Конечно же, продолжает специалист в разговоре с "АиФ", холод и ветер не единственное, что может навредить ушам. Немаловажно отказаться от глубокой чистки ушей ватными палочками: так можно травмировать кожу слухового прохода и спровоцировать воспаление.

Если после простуды появилась сильная боль в ухе, снизился слух, появились выделения или температура, стоит обратиться к ЛОР-врачу.

Таким образом, ношение шапки остается разумной мерой профилактики, однако каждый порыв ветра сам по себе опасности не представляет. Отит – это не "продуло ухо", а заболевание, у которого есть конкретная причина.

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