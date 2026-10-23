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День тещи 2026: дата, история и традиции праздника

семья, обед, стол, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:23 Фото: pexels
Международный день тещи (International Mother-In-Law Day) в 2026 году отмечается 25 октября (каждое четвертое воскресенье октября), сообщает Zakon.kz.

Несмотря на обилие анекдотов, связанных с отношениями зятя и тещи, многие мужчины соблюдают традицию и поздравляют матерей вторых половинок. Впрочем, в этот день принято поздравлять как мать жены, так и мать мужа.

Международный день тещи исторически называется так, потому что был придуман в США в 1934 году редактором техасской газеты Джином Хау как шутливый аналог Дня матери – в честь мамы жены.

Как отмечено в публикации издания РБК Life, на протяжении многих лет праздник проходил в разные даты. В 1970-е Американское общество флористов предложило установить единую дату для праздника – последнее воскресенье октября. С тех пор День тещи и свекрови отмечают в этот день.

Интересные факты

  • Больше всего женщин, живущих со свекровью, – в Таджикистане: там этот показатель достигает 49%.
  • Исследование на основе данных из Индии показало, что участие замужних женщин в рабочей силе снижалось на 10% после смерти свекрови, совместно проживавшей с семьей.
  • В апреле 2026 года исследовательская компания YouGov провела опрос среди 1134 совершеннолетних граждан США. 27% состоящих в браке американцев считают, что мать супруга или супруги помогает им строить успешный брак. Противоположного мнения придерживаются 9%, а 29% не замечают влияния на отношения.
  • Согласно китайскому исследованию, у будущих тещ и свекровей больше всего ценят такие качества, как семейственность, доброту, понимание и умение сотрудничать, а не богатство или внешность.

В этот день принято проводить праздник в кругу семьи, благодарить тещу или свекровь за воспитание супруги или супруга.

Можно вручить небольшой подарок или отправить поздравительную открытку в мессенджере – любое внимание в этот день будет приятно.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать 23 октября по народным поверьям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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