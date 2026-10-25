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Врач раскрыла неожиданный признак опасных заболеваний, о котором мало кто знает

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 19:15 Фото: pexels
Разговоры во сне могут быть не просто безобидной особенностью, а сигналом о развитии опасных патологий. Об этом рассказала врач-невролог, сомнолог Ольга Зинчева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 октября 2026 года издание RT, ночной разговор нередко сопровождается хаотичными движениями и частой сменой позы.

При этом сам спящий после утреннего пробуждения ни о чем не помнит.

"Нередко сам пациент даже не подозревает, что разговаривает во сне. Об этой особенности ему сообщают родственники или партнер, которых необычное поведение может беспокоить или пугать. Чаще всего сноговорение встречается у детей – с ним сталкиваются примерно половина из них. Среди взрослых распространенность составляет около 5%. У мужчин и женщин это явление наблюдается одинаково часто", – подчеркнула специалист.

В медицине сноговорение причисляют к парасомниям – специфическим поведенческим расстройствам, проявляющимся во время ночного отдыха.

Эксперт отмечает, что единичные случаи не должны вызывать паники. Однако если человек разговаривает во сне регулярно, а сам процесс сопровождается сильным физическим беспокойством или агрессивными движениями, следует насторожиться.

По словам невролога, подобные проявления могут свидетельствовать о наличии синдрома обструктивного апноэ сна, при котором происходят опасные внезапные остановки дыхания.

Кроме того, подобные симптомы встречаются при затяжных неврозах, депрессивных состояниях, психических расстройствах, эпилепсии и серьезных нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

"Эти заболевания требуют наблюдения врача и своевременного лечения. Поэтому, если разговоры во сне возникают регулярно у вас или вашего близкого человека, стоит обратиться за медицинской помощью и пройти необходимое обследование", – резюмировала Ольга Зинчева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт рассказал, что качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет.

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Канат Болысбек
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